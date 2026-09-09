Rưng rưng cảnh cậu nhóc ngồi xổm ngoài phòng sinh chờ em bé chào đời

(VTC News) -

Clip cậu bé ngoan ngoãn ngồi ở hành lang bệnh viện chờ em nhỏ sắp chào đời. (Nguồn: Hà Mỹ Tiên)

Mạng xã hội đang lan tỏa clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động: Một cậu bé tầm tuổi mẫu giáo ngồi xổm ở hành lang bệnh viện, trước cửa phòng sinh nơi mẹ đang vượt cạn, kiên nhẫn ngóng chờ được gặp em mình. Dáng ngồi bó gối, im phăng phắc và hướng nhìn chăm chú cho thấy dường như cậu đã đợi ở đây lâu lắm. Dòng chú thích “Anh đã đợi em 9 tháng 10 ngày” như thay lời người anh nhỏ gửi đến thiên thần bé bỏng sắp chào đời tình cảm hồn nhiên và ấm áp nhất.

Cảnh tiếp theo, cậu bé đã được ôm em bé sơ sinh. Thiên thần nhỏ vừa chào đời được cuốn trong chiếc khăn hồng xinh xắn, ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng tình cảm gia đình thiêng liêng ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của đông đảo cư dân mạng, tạo nên làn sóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.

Hầu như ai xem clip cũng thấy lòng mềm nhũn trước cảnh chờ đợi của cậu bé: “Thương và yêu con quá chừng! Còn nhỏ tí mà đã biết ngoan ngoãn, tự lập, đứng chờ mẹ chứ không hề quấy khóc hay mè nheo một câu nào. Ánh mắt con ngóng qua khe cửa phòng bệnh tràn đầy tình yêu thương và sự háo hức”; “Đúng là khoảnh khắc chạm đến trái tim của bất kỳ ai làm cha làm mẹ. Cậu bé mới tí tuổi đầu mà đã biểu lộ tình cảm rất chân thành và ngọt ngào”; “Giống y thằng con tôi, nhưng mẹ đẻ xong nó đòi ẵm em về trước còn mẹ ở lại khi nào khoẻ về sau”...

Như Phong bình luận: “Gia đình thực sự rất khéo dạy dỗ mới có được một người anh trai tình cảm, tâm lý và chững chạc đến nhường này. Sau này em bé lớn lên xem lại những hình ảnh này chắc chắn sẽ tự hào lắm vì có một người anh tuyệt vời luôn che chở cho mình từ những giây phút đầu tiên chào đời!”.

Dân mạng khen ngợi cậu bé được dạy dỗ thật tốt và tràn ngập yêu thương. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Tuyết viết: “Trong khi nhiều bé tầm tuổi này còn ham chơi hoặc dỗi hờn khi sắp có em, thì con lại biết lo lắng, mong ngóng mẹ và em từng phút từng giây. Sự chững chạc và ấm áp của con chính là món quà vô giá nhất đối với cha mẹ. Mong sao hai anh em sau này lớn lên sẽ luôn yêu thương, gắn bó và bao bọc lẫn nhau giống như khoảnh khắc đầu tiên đầy thiêng liêng này”.

“Coi clip mà vội lưu lại ngay để sau này làm tấm gương cho con mình học tập. Đúng là ước mơ của mọi người bố người mẹ, mong con lớn lên biết quan tâm, hiếu thảo và tràn đầy tình yêu thương với gia đình”, Sang Nguyễn chia sẻ.

Nhớ lại tuổi thơ của mình bên những người anh chị em ruột, không ít dân mạng kể về những ngày chí chóe, tuy rất yêu thương nhau nhưng cũng luôn chành chọe, cãi vã... và dí dỏm đùa rằng không biết mấy năm nữa, cậu bé trong clip có phải trải qua cảnh này không. Nhật Anh bình luận dưới bài đăng: “Chờ vài năm nữa em bé biết đi biết nói, biết tranh đồ chơi với đòi xem tivi cùng xem, lúc đấy căn nhà yên bình này sẽ biến thành sàn đấu chuyên nghiệp ngay. Lúc đấy mẹ lại ước gì quay lại được cái thời gian ‘Anh đã đợi em 9 tháng 10 ngày’ này cho mà xem!”.

Khánh Vũ kể chuyện gia đình: “Chính là hình ảnh 2 nhóc nhà tôi. Ngày xưa, anh ôm em, anh thương em nhất trên đời. Tầm 5 năm sau, thì ‘Mẹ ơi nó lấy dép của con!’, ‘Nó giành điều khiển tivi của con!’... Đúng là anh em trong nhà, lúc nhỏ chưa biết gì thì thương nhau thắm thiết, lớn lên chút là quay sang chí chóe suốt ngày”.