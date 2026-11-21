(VTC News) -

Sáng 21/11, Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, với nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

54 nam thanh, nữ tú khoe sắc phục các dân tộc giữa trung tâm TP.HCM.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn sắc phục truyền thống của 54 dân tộc anh em, với sự tham gia của 54 diễn viên trẻ. Những bộ trang phục mang màu sắc, hoa văn và nét đặc trưng riêng của từng dân tộc tạo nên không gian văn hóa rực rỡ, thu hút hàng trăm bạn trẻ theo dõi.

Với chủ đề “Giữ Nếp - Viết tiếp sắc Việt từ Nếp xưa”, lễ hội hướng đến việc gìn giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết, lễ hội là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ban tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh.

Theo ông Phúc, từ năm 2026, ban tổ chức dự kiến duy trì lễ hội thường niên vào tháng 11, gắn với hai sự kiện văn hóa quan trọng này.

Bên cạnh hoạt động trình diễn sắc phục, chương trình còn tổ chức vinh danh “Đôi tay Việt”, tôn vinh những nghệ nhân, nghệ sĩ có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Trong đó có các nghệ nhân hoạt động ở lĩnh vực pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ, vẽ áo dài, hội họa, âm nhạc và ẩm thực.

Tại chương trình, ban tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh và nhà thiết kế, nghệ nhân vẽ lụa Trung Đinh.

Theo đại diện ban tổ chức, việc tôn vinh các nghệ nhân không chỉ ghi nhận sự khéo léo, tài hoa mà còn khẳng định vai trò của con người trong sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

Sự kiện hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ ngày càng phát triển, tư duy sáng tạo, cảm xúc cùng dấu ấn riêng của mỗi nghệ nhân vẫn là những giá trị không thể thay thế.

Thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu và tôn vinh nghệ nhân, lễ hội góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam.