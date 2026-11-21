Thông qua những sản phẩm thủ công đặc trưng, chương trình khắc họa sự gắn bó giữa phố phường sầm uất với các làng nghề ngoại thành. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thợ mà còn lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với hàng trăm làng nghề phân bố trên địa bàn, Hà Nội sở hữu kho tàng nghề thủ công phong phú, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Thăng Long.