Rộn ràng đêm hội cồng chiêng tại Gia Lai

(VTC News) -

Đêm hội thu hút 10 đoàn nghệ nhân ngoài tỉnh và 29 đoàn nghệ nhân trong tỉnh tham gia, với khoảng 2.000 nghệ nhân. Trong không gian rộn ràng của ngày hội, tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình thu hút đông đảo nghệ nhân cùng tham gia trình diễn

Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc thông qua tiếng cồng chiêng và những điệu múa truyền thống, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa sức sống của di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

Phát biểu tại đêm hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Festival Cồng chiêng Gia Lai diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Đêm hội cồng chiêng Gia Lai 2026 có nhiều tiết mục độc đáo

Các tiết mục nghệ thuật đã được trình diễn công phu, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh

Đêm hội cồng chiêng là đêm diễn của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc

Màn bắn pháo hoa trong đêm hội đã thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn người dân

Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới, nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Tỉnh mong muốn khi Festival khép lại, những giá trị được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống, để những mái nhà rông tiếp tục là nơi hội tụ cộng đồng, những bài chiêng cổ tiếp tục được trao truyền, những vòng xoang tiếp tục nối dài và tiếng cồng, tiếng chiêng mãi là âm thanh sống động trong từng buôn làng, trong tâm hồn mỗi người dân Tây Nguyên.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ, niên đại đầu thế kỷ XX, lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.