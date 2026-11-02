Chư Đăng Ya vào mùa vàng, thiếu nữ Jrai ở Gia Lai khoe nét duyên

Theo ông Anh Pyưi, Trưởng thôn Ia Gri, để có được tuần lễ hoa dã quỳ bên núi lửa chư Đang Ya trọn vẹn, lực lượng cán bộ địa phương đã đến từng nhà vận động bà con không ngắt hái hoa dã quỳ dọc các trục đường chính để giữ cảnh quan chung cho du khách thưởng lãm.