VOV tuyển 23 viên chức năm 2026, nhận hồ sơ đến hết ngày 7/12

(VTC News) -

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa thông báo tuyển dụng 23 viên chức năm 2026 tại các đơn vị trực thuộc. Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở lĩnh vực báo chí, truyền thông, tài chính, kế toán và kỹ thuật, với địa điểm làm việc tại Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành phố.

Trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội

Trong nhóm ngành báo chí, Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2, VOV4) tuyển 2 phóng viên hạng III; Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển 1 phóng viên hạng III.

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông có nhu cầu tuyển 2 biên tập viên hạng III. Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên tuyển 3 viên chức, gồm 1 phóng viên hạng III và 2 biên tập viên hạng III tiếng Ê Đê, Ja Rai.

Ngoài ra, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển 1 chuyên viên về tổng hợp (công tác bản quyền), 1 chuyên viên tài chính và 2 kế toán viên hạng III làm việc tại TP.HCM và Cần Thơ.

Nhóm kỹ thuật có 11 chỉ tiêu, gồm 9 kỹ sư hạng III và 2 kỹ thuật viên hạng IV. Các vị trí này làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật, các đài phát sóng khu vực và Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình. Địa điểm tuyển dụng gồm Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và TP.HCM.

Về điều kiện chuyên môn, ứng viên dự tuyển vị trí phóng viên, biên tập viên phải có bằng đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp tốt nghiệp đại học ngành khác cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoặc đáp ứng điều kiện về bằng cấp theo quy định trong thông báo tuyển dụng.

Riêng vị trí biên tập viên tiếng Ê Đê và Ja Rai, ứng viên phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận về ngôn ngữ dân tộc tương ứng hoặc là người dân tộc Ê Đê, Ja Rai. Các vị trí chuyên môn khác yêu cầu bằng cấp phù hợp với ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Theo kế hoạch, thí sinh tham gia tuyển dụng trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm phần kiến thức chung và ngoại ngữ (tiếng Anh), mỗi phần 60 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút.

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thực hành hoặc kết hợp thi viết và phỏng vấn. Bài thi viết có thời gian 180 phút, phần phỏng vấn kéo dài 30 phút.

Người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên trong bài thi nghiệp vụ chuyên ngành và được xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 7/11 đến hết ngày 7/12/2026. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm tiếp nhận theo từng đơn vị hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người. Thông tin chi tiết về chỉ tiêu, tiêu chuẩn chuyên môn và địa điểm làm việc được công bố trong thông báo tuyển dụng của Đài Tiếng nói Việt Nam.