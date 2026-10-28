Đêm hội cồng chiêng Gia Lai sẽ rực sáng pháo hoa bên đỉnh núi Chư Đang Ya

(VTC News) -

Sáng 28/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa chính thức đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong Chương trình nghệ thuật đêm hội Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc mãn nhãn và cảm xúc.

Pháo hoa sẽ thắp sáng không gian hoa dã quỳ bên đỉnh núi lửa triệu năm tuổi Chư Đang Ya, hứa hẹn những khoảnh khắc mãn nhãn cho người dân và du khách.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, festival sẽ quy tụ hơn 10 tỉnh, thành phố sở hữu di sản cồng chiêng và nét văn hóa đặc trưng như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng...cùng 29 đội nghệ nhân trong tỉnh tham gia. Tổng cộng 1.487 nghệ nhân đại diện cho các dân tộc Bahnar, Jrai, H’rê, Chăm Hroi, Ê Đê...sẽ cùng về hội tụ, trình diễn và giao lưu văn hóa.

“Festival nhằm tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh từ năm 2005. Gia Lai chính là nơi tập trung đông đảo cư dân Bahnar, Jrai...những chủ nhân chính của di sản kiệt tác này”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết.

Theo kế hoạch công bố, sự kiện được thiết kế thành hai cụm không gian chính với chuỗi hoạt động phong phú.

Cụm sự kiện tại chân núi lửa huyền thoại Chư Đang Ya và xã Biển Hồ diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11/2026: Lễ khai mạc chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ gắn liền với địa danh Chư Đang Ya (top 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới); Phục dựng lễ mừng nhà rông mới; Giao lưu âm nhạc và Triển lãm di sản cồng chiêng tại nhà rông...

Cụm sự kiện tại trung tâm Pleiku diễn ra từ 6/11 - 8/11 gồm: Lễ hội đường phố diễu hành di sản rực rỡ của các đoàn nghệ nhân qua các tuyến đường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú; Giao lưu văn hóa, tái hiện không gian làng nghề thủ công thu nhỏ với các nghề thủ công...

Ngoài ra còn có chương trình tôn vinh cà phê Gia Lai với 30 - 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản cà phê chất lượng cao trên đường Anh hùng Núp.

Bên đỉnh núi lửa triệu năm tuổi Chư Đang Ya, là nơi tập trung đông dân tộc Bahnar, Jrai...những chủ nhân “chính hiệu” của di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được UNESCO ghi danh ngày 25/11/2005. Di sản phân bố ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, trước đây gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng (nay thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lâm Đồng) với chủ thể là các dân tộc thiểu số: Bahnar, Jrai, Ê Đê, Xê Đăng, Mơ Nông, K’ho, Chu Ru, Mạ, Giẻ Triêng, Rơ Măm, Brâu.

Tỉnh Gia Lai là nơi tập trung đông dân tộc Bahnar, Jrai - những chủ nhân của di sản, ngoài ra, một số địa phương trên địa bàn tỉnh có dân tộc Chăm, H’rê cũng sở hữu cồng chiêng và duy trì thực hành các hoạt động liên quan đến cồng chiêng.

“Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên bao gồm cồng chiêng, âm nhạc cồng chiêng, người thực hành cồng chiêng, những lễ hội có sử dụng cồng chiêng…gắn với không gian truyền thống mà điển hình là rừng, nhà rông, nhà mồ, bến nước. Cồng chiêng giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Tây Nguyên, gắn với các hoạt động lễ hội theo chu kỳ đời người và chu trình cây trồng.

Việc duy trì tổ chức festival định kỳ không chỉ góp phần bảo tồn vững chắc di sản cồng chiêng mà còn thúc đẩy quảng bá du lịch, khẳng định Gia Lai là điểm đến văn hóa - thiên nhiên hấp dẫn ở khu vực Tây Nguyên”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ.