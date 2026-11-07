Già làng ở Gia Lai nhường đất, chặt vườn điều giúp bộ đội tìm 20 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 7/11, ông Phan Ngọc Phận, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai cho biết Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa phối hợp với Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, phát hiện 20 hài cốt liệt sĩ trong vườn điều nhà dân.

Từ sự chỉ dẫn của già làng Siu Pích, lực lượng chức năng tìm được 20 bộ hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục tìm kiếm mở rộng.

Theo ông Phận, từ ngày 5/10, nhờ chỉ dẫn của già làng Siu Pích (70 tuổi, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, Gia Lai), Đội K52 và các đơn vị liên quan tìm kiếm, phát hiện tổng cộng 20 hài cốt liệt sĩ. Các bộ hài cốt đều nằm trong diện tích đất rẫy đang trồng điều của gia đình ông Siu Pích. Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom để thờ cúng, dâng hương trang nghiêm.

Theo ông Siu Pích, trong quá trình làm rẫy, ông nhiều lần phát hiện dấu tích nghi có hài cốt liệt sĩ và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Khi Đội K52 có mặt quy tập, ông thường xuyên có mặt tại hiện trường chỉ dẫn các vị trí tìm kiếm. Đặc biệt, gia đình ông đã nhường đất, chặt bỏ cây điều để công tác quy tập được thuận tiện.

“Tôi mong muốn lực lượng chức năng sớm đưa hết những liệt sĩ còn nằm dưới đất về với người thân, được tưởng nhớ, tri ân vì họ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc”, ông Siu Pích nói.

Già làng Siu Pích sẵn sàng nhường đất rẫy, chặt hạ cây điều đang cho thu hoạch để thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, cho biết qua những dấu tích tìm thấy, lực lượng chức năng nhận định khu vực này có thể từng là một nghĩa trang liệt sĩ.

Đội K52 sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí nghi có hài cốt, quyết tâm không để sót các liệt sĩ còn nằm lại.