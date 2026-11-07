Hà Nội: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt

Video: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt.
Giải thích với tổ công tác, anh C. cho biết đeo tai nghe để nghe chỉ đường từ điện thoại.
Video: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt.
Giải thích với tổ công tác, anh C. cho biết đeo tai nghe để nghe chỉ đường từ điện thoại.
Trong tháng 11, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn.
Chính phủ thông qua hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ, theo đó hơn 4.000 ha đất thuộc Phú Thọ dự kiến được chuyển về Hà Nội.
Hà Nội chi gần 225 tỷ đồng cải tạo, tổ chức lại giao thông 7 tuyến phố, tập trung xén hè, mở rộng mặt đường nhằm giảm ùn tắc và giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng.
Va chạm giữa hai xe máy đi ngược chiều nhau trên tỉnh lộ 317G, đoạn qua xã Tu Vũ (Phú Thọ), khiến 3 người tử vong, trong đó 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi áp dụng cách phân làn mới trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản ba trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu tại làn tốc độ cao.
Hàng loạt máy móc cỡ lớn cùng nhân lực được huy động thi công hầm chui Cổ Linh dài 600m, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2027.
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