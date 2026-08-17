Ra mắt nền tảng thể thao cộng đồng cho người Việt

(VTC News) -

Tại họp báo khởi động UpRace 2026 chiều 17/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) giới thiệu phiên bản mới của UpRace với những thay đổi dành cho người tập và nhà tổ chức sự kiện.

Bên cạnh chạy bộ, phiên bản mới mở rộng khả năng ghi nhận hoạt động sang ba bộ môn gồm chạy bộ, đạp xe và bơi lội. Nền tảng đồng thời bổ sung các công cụ theo dõi tập luyện, kết nối người dùng và hỗ trợ tổ chức sự kiện thể thao trực tuyến.

Với người dùng, thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm ở khả năng ghi nhận hoạt động. UpRace cho biết đã nâng cấp thuật toán ghi nhận, đồng thời bổ sung Live Activity, cho phép theo dõi thời gian và kết quả theo thời gian thực ngay cả khi khóa màn hình.

Đại diện VNG giới thiệu về UpRace phiên bản mới. (Ảnh: Ngọc Duy)

Dữ liệu tập luyện cũng được mở rộng. Ngoài quãng đường và thời gian, người dùng có thể theo dõi nhịp tim, nhịp chân, tốc độ và các khoảng vận động nếu thiết bị hỗ trợ. Ứng dụng đồng thời tổng hợp hoạt động theo tuần, tháng để người dùng theo dõi quá trình tập luyện.

Ở khía cạnh kết nối, UpRace phát triển tính năng Club, cho phép tạo nhóm, lên lịch tập và mời thành viên cùng tham gia. Tính năng Activity Feeds hiển thị các hoạt động thể thao của người dùng trong cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào thành tích cá nhân.

Một phần thay đổi khác hướng đến các đơn vị tổ chức sự kiện. Bộ công cụ mới cho phép doanh nghiệp, tổ chức hoặc cộng đồng tự thiết lập sự kiện, lựa chọn môn thể thao, cấu hình thể lệ, phân quyền thành viên ban tổ chức và theo dõi bảng xếp hạng.

Trong quá trình sự kiện diễn ra, dữ liệu hoạt động và thành tích của người tham gia được cập nhật liên tục. Ban tổ chức có thêm công cụ phân tích để theo dõi tình hình vận động, đồng thời hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh thông qua trung tâm hỗ trợ vận động viên.

Đáng chú ý, hệ thống còn cho phép liên kết nhà tài trợ, tổ chức xã hội và đơn vị thụ hưởng. Theo thiết kế của UpRace, kết quả hoạt động của người tham gia như số kilomet có thể được gắn với các chương trình xã hội do đơn vị tổ chức xây dựng.

UpRace 2026 được VNG mở rộng từ một ứng dụng ghi nhận hoạt động thể thao sang nền tảng kết nối người dùng, cộng đồng và các đơn vị tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, một số tính năng vẫn đang được hoàn thiện. Chẳng hạn, đội ngũ phát triển cho biết tính năng Club sẽ tiếp tục được cập nhật, trong khi một số chức năng cộng đồng chưa có đầy đủ trên phiên bản beta được giới thiệu tại sự kiện.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tại họp báo, VNG cũng công bố mùa giải thứ 8 của UpRace với thông điệp “Run for a Rising Việt Nam - Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Mùa giải gồm hai sự kiện trực tuyến là UpRace Summer Challenge, diễn ra từ ngày 21/8 đến 4/9/2026, và UpRace Flagship Event, từ ngày 10/10 đến 1/11/2026.

Sau bảy mùa giải, hơn 914.000 người chạy đến từ nhiều quốc gia đã cùng UpRace biến từng bước chạy cá nhân thành những những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đây sẽ là năm đầu tiên UpRace chính thức chuyển mình từ một giải chạy bộ cộng đồng trở thành một Hệ sinh thái thể thao vì cộng đồng, nơi các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng có thể cùng UpRace chủ động tạo ra chuỗi hoạt động ý nghĩa cũng như duy trì chúng xuyên suốt trong năm.