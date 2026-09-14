Từ thông tin người dân cung cấp, tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 14/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết Tổ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã Quế Phước tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại thôn Mậu Long, qua đó phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Khu vực phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh:Đ.N)

Manh mối về khu vực chôn cất được ông Bùi Tiến Nghĩa và ông Hà Nẩm (cùng trú thôn Mậu Long) cung cấp.

Theo lời kể của các nhân chứng, khu vực này từng có một trạm điều trị thương binh được dựng bằng tranh, gần Khe Cái, đối diện Gò Vảy Ốc; bên cạnh có đoạn giao thông hào hình zích zắc dài khoảng 66-70m, sau này được san lấp để trồng cây.

Từ lời kể của cha mẹ, ông Bùi Tiến Nghĩa biết tại khu vực vườn nhà từng có 6 phần mộ liệt sĩ được chôn cất trên sườn đồi, cách khe khoảng 80m. Trong khi đó, ông Hà Nẩm nhớ lại, khoảng năm 1946-1947, khi còn nhỏ, ông thường đến trạm và từng chứng kiến các y tá dùng bẹ chuối khô băng bó cho thương binh.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hai nhân chứng đã chủ động cung cấp thông tin, trực tiếp chỉ dẫn vị trí cho lực lượng chức năng. Sau 3 ngày tìm kiếm trong điều kiện mưa kéo dài, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm: 2 lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn và vải băng bó vết thương; trong đó, một hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tại 3 vị trí còn lại không phát hiện hài cốt.

Hiện 3 hài cốt liệt sĩ được quản lý, thờ cúng và bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Kết quả tìm kiếm một lần nữa khẳng định giá trị đặc biệt của những nguồn tin từ Nhân dân, nhất là ký ức của các nhân chứng lịch sử, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.