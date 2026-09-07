592 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 7/9, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Kết quả trong ngày 7/9, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B.

Như vậy, tính đến hết ngày 7/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập, có 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công viên Lê Thị Riêng ngày nay nằm trên một phần khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, còn được nhiều người gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Đây là nơi được xác định có liên quan đến việc chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trước khi tổ chức đào tìm, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã thu thập thông tin từ nhân chứng, nghiên cứu tài liệu, bản đồ, hình ảnh lịch sử và khảo sát thực địa nhằm khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Ngày 15/6, lực lượng chức năng sử dụng radar xuyên đất (GPR) khảo sát nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, bổ sung cơ sở khoa học cho việc xác định phạm vi đào tìm.

Từ ngày 23/6, công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai và sau đó tập trung tại vị trí đầu tiên, gọi là Khu A. Hài cốt và nhiều di vật lần lượt được tìm thấy khi phạm vi đào tìm được mở rộng.

Đến cuối tháng 7, từ thông tin nhân chứng kết hợp kết quả khảo sát thực địa, lực lượng chức năng mở thêm Khu B, cách Khu A khoảng 50 m. Đây là vị trí tìm kiếm thứ hai và sau đó trở thành khu vực được tập trung mở rộng trong nhiều tuần qua.

Đến hết ngày 7/9, sau hơn hai tháng tìm kiếm, 592 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 274 bộ có di vật.

Lực lượng chức năng cũng xác định 8 vị trí mộ tập thể với tổng cộng 33 bộ hài cốt, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. 559 bộ còn lại được tìm thấy ở các vị trí riêng lẻ.