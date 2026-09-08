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Xuất bản ngày 08/09/2026 05:56 PM
Xuất bản ngày 08/09/2026 05:56 PM

Khai quật mộ liệt sĩ, phát hiện ví chứa nhiều ảnh chân dung

Thanh Ba
Thanh Ba
(VTC News) -

Lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện một chiếc ví cùng nhiều hình ảnh tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ngày 8/9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví cùng nhiều hình ảnh tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Chiếc ví được phát hiện tại mộ số 179, khu B, hàng 11. Ngay sau đó, các lực lượng đã ghi nhận hiện trạng, bảo quản di vật và hình ảnh; đồng thời lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong, bàn giao cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN, xác minh, đối chiếu thông tin và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Xã Quế Sơn Trung hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Quế Mỹ, Quế Cường, Quế Thuận, Quế Châu và Quế Hiệp, với tổng số 2.472 mộ liệt sĩ. Trong đó, 1.646 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đến nay, địa phương phối hợp với các lực lượng hoàn thành lấy mẫu tại hơn 1.100 phần mộ, hiện còn hơn 500 mộ liệt sĩ chưa được lấy mẫu.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các tổ công tác đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9.

Những hình ảnh được phát hiện tại mộ số 179 là nguồn thông tin có giá trị, mở thêm hy vọng xác định danh tính, quê quán và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Công tác khai quật, lấy mẫu tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình; bảo đảm từng mẫu sinh phẩm, di vật và thông tin phần mộ được quản lý khoa học, chính xác, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

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