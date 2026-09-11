Trang nghiêm lễ tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Hà Nội

Đại úy Bùi Đức Thạo, cán bộ hậu cần, kỹ thuật Lữ đoàn Không quân 918, cho biết chặng đường từ sân bay đến cơ sở xét nghiệm yêu cầu người điều khiển phương tiện phải tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản và các quy định an toàn. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi thùng mẫu được niêm phong, phủ Quốc kỳ không đơn thuần là vật phẩm phục vụ xét nghiệm. Đó là phần di hài thiêng liêng của những người đã ngã xuống, đồng thời mang theo niềm mong mỏi được biết tên, biết phần mộ của người thân mà nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.