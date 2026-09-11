Trang nghiêm lễ tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Hà Nội

Khoảng 10h15 ngày 11/9, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống Sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).
Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Ngay khi máy bay dừng tại vị trí quy định, các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án tiếp nhận. Những thùng mẫu sinh phẩm lần lượt được đưa khỏi khoang máy bay trong không khí trang nghiêm.
Giữa nền nhạc trầm hùng, các chiến sĩ tiêu binh tiến vào khoang, cẩn trọng đưa từng thùng mẫu được phủ Quốc kỳ xuống khu vực bàn giao. Mỗi thao tác đều được thực hiện chậm rãi, chính xác, thể hiện sự thành kính trước những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong số 13.563 mẫu được đưa ra Hà Nội lần này, Tây Ninh có 5.287 mẫu, Đồng Nai 4.651 mẫu và Lâm Đồng 3.625 mẫu.
Các thùng mẫu đều được niêm phong, phủ Quốc kỳ trước khi chuyển vào khu vực tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao.
Hoàn tất thủ tục tại sân bay Gia Lâm, toàn bộ mẫu được đưa lên xe chuyên dụng để vận chuyển tới các cơ sở xét nghiệm.
Với những cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ, mỗi công đoạn từ bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận đến giám định đều được thực hiện với yêu cầu nghiêm ngặt. Đằng sau từng mẫu sinh phẩm là sự chờ đợi, mong mỏi của những gia đình có người thân đã hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính.
Tại lễ tiếp nhận, đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết đây là chuyến vận chuyển thứ hai Quân chủng phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 7 thực hiện, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, ngày 21/8, hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ TP.HCM ra Hà Nội. Các chuyến bay thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Việc vận chuyển, bàn giao và giám định 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính những trường hợp còn thiếu thông tin. Từ những mẫu sinh phẩm, khoa học đang mở thêm cơ hội để các liệt sĩ được trả lại tên tuổi, quê quán và trở về với gia đình.
Đại úy Bùi Đức Thạo, cán bộ hậu cần, kỹ thuật Lữ đoàn Không quân 918, cho biết chặng đường từ sân bay đến cơ sở xét nghiệm yêu cầu người điều khiển phương tiện phải tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản và các quy định an toàn. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi thùng mẫu được niêm phong, phủ Quốc kỳ không đơn thuần là vật phẩm phục vụ xét nghiệm. Đó là phần di hài thiêng liêng của những người đã ngã xuống, đồng thời mang theo niềm mong mỏi được biết tên, biết phần mộ của người thân mà nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.
Chuyến bay kết thúc, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ vẫn tiếp diễn. Công việc ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
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