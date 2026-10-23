Bộ Nội vụ đề nghị giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng giáo viên đứng lớp

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có công văn về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ (quy định về tinh giản biên chế) gửi UBND các tỉnh, thành phố.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

Các địa phương nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Về chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ, thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Đi kèm đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ nêu rõ số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau sắp xếp được hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025 do các địa phương quyết định.

Việc quyết định phải căn cứ các quy định tại Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ (về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã) và triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Nội vụ cũng có lưu ý đối với những viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước khi Nghị quyết 37/2026 được ban hành, nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực.

Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế.

Ngược lại, những trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định Nghị định số 154/2025 thì tiếp tục được thực hiện theo quy định.

Rà soát chế độ nghỉ việc của người hoạt động không chuyên trách

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương rà soát việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp cơ sở giáo dục.

Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Báo cáo phải gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.