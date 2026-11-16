Cà Mau xác minh video khuyên 'đừng ăn cua' trên mạng xã hội

(VTC News) -

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc kiểm tra, rà soát các thông tin nội dung video khuyên đừng ăn cua trên mạng xã hội Facebook.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát báo cáo nội dung video đăng trên mạng xã hội Facebook với nội dung khuyên đừng ăn cua để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, báo cáo về UBND tỉnh trong ngày 17/11. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất theo quy định, trình UBND tỉnh đảm bảo theo thời gian trên.

Clip đăng tải kèm lời bình về việc khuyên đừng ăn cua bởi khi “luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục”... lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, một tài khoản Facebook tên V.A. đăng tải clip dài hơn 2 phút với nội dung “khuyên người đừng ăn cua”, kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần lời bình trong clip cho rằng: “Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục... Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề, rộng sâu không bờ bến”.

Theo quan điểm của người chia sẻ clip thì con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em, thân bằng của nhau qua nhiều kiếp; do lăn lộn tái sinh, thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau, từ đó... dẫn đến việc sát hại lẫn nhau.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay, Sở đang kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh.