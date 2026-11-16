Dính loạt lỗi vi phạm, tài xế và chủ xe ben ở Hà Nội bị phạt 112,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 16/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe ben và chủ phương tiện do vi phạm hàng loạt lỗi, với tổng mức phạt 112,5 triệu đồng.

Hình ảnh ô tô vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế P.V.S. (SN 1993, trú tại Tuyên Quang), lái xe ben BKS 29H-889.XX, mắc 4 lỗi gồm: điều khiển ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; gắn biển số bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép từ trên 30% đến 50%.

Tài xế P.V.S. bị lập biên bản xử phạt với tổng mức phạt là 32,5 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H. (địa chỉ tại phường Yên Sở) bị xử phạt với các hành vi vi phạm: đưa ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở quá tải.

Tổng mức phạt đối với công ty này là 80 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tước quyền sử dụng chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định và phù hiệu xe trong 2 tháng.