Quảng Trị tìm thấy hơn 220 hài cốt liệt sỹ trong ‘Chiến dịch 500 ngày đêm’

(VTC News) -

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập

Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sỹ. Các lực lượng chức năng tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Đáng chú ý, Quảng Trị tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Qua quá trình xác minh, tổ chức tìm kiếm, các lực lượng quy tập được 13 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi.

Tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, toàn tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sỹ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh cũng rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sỹ theo đúng hồ sơ quản lý.

Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sỹ mới quy tập.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh Quảng Trị thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2026. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Đẩy mạnh rà soát, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, địa điểm an táng ban đầu.

Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận và đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm các quy trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2026.