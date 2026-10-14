Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ mai táng trong vỏ bom tại Lào cùng nhiều di vật

(VTC News) -

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) vừa tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại bản Mương Kalùm Cầu (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Theo thông tin ban đầu, cả 2 hài cốt liệt sỹ được mai táng trong vỏ bom và chôn chung một hố, tại khu vực cạnh sông Xê Kông. Vị trí này được xác định từ thông tin do người dân địa phương đi làm rừng cung cấp.

Hài cốt liệt sỹ thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 chiếc răng, 12 đoạn xương ống cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn. Các di vật được tìm thấy gồm 2 hộp mực dấu, một đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (một ống bằng nhựa, một ống bằng nhôm), một đế dép cao su, một bát B52, một đĩa hai ngăn và một muôi canh bằng inox.

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) đang quy tập 2 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện tại nước bạn Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Đối với hài cốt liệt sỹ thứ hai, lực lượng tìm kiếm phát hiện hộp xương sọ, xương quai hàm dưới, răng cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương cánh tay và các mảnh xương vỡ vụn. Hài cốt được bọc trong bộ quân phục nữ.

Các di vật đi kèm gồm một mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su và một bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn, cùng nhiều di vật khác.

Hiện cả 2 hài cốt liệt sỹ được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản, hương khói chu đáo. Đơn vị đang phối hợp với người dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin liên quan.

Việc quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Sê Kông nằm trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập của Đội 192 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế), thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm”, nhằm sớm đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình.