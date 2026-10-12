Tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại Lào với tấm bia ghi 'HS 8.10.1979'

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ vừa tìm thấy một hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào. Đây là hài cốt liệt sỹ thứ 2 được tìm thấy trong đợt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2026-2027 của đơn vị.

Theo thông tin ban đầu, trước khi lên đường làm nhiệm vụ này tại Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin từ ông Lê Văn Hùng (69 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) rằng tại bản Phôm Hôm và bản Huội Xài (xã Phôn Xay Xạ Vàng, tỉnh Bolykhămxay, Lào) có 16 ngôi mộ của bộ đội ta.

Các liệt sỹ được chôn cất tại đây hy sinh vào ngày 28/10/1979, thuộc Tiểu đoàn 42 (Trung đoàn 176, Binh đoàn 678).

Tấm bia bằng bê tông có ghi “HS 8.10.1979” được lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại Lào. (Ảnh: T.S)

Thông tin về vị trí chôn cất liệt sỹ này trùng khớp với thông tin từ hai nhân chứng khác là ông Nguyễn Văn Thường (ngụ tại Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Ngọc Sơn (ngụ tại Quảng Trị). Do đó, đội quy tập khảo sát và nắm bắt thêm thông tin từ người dân địa phương.

Ngày 5/10, ông Na Khăm Láy (66 tuổi), ngụ tại bản Phôn Hôm, nhà ở cách vị trí chôn cất các liệt sỹ khoảng 250m, cung cấp thông tin và chỉ vị trí chôn cất cụ thể.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai quật, phát hiện một tấm bia bê tông có khắc chữ “HS 8.10.1979”. Tuy nhiên, do tấm bia bị vỡ nên không xác định được con số trên có phải là ngày 28 hoặc 18.

Ngoài ra, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ cũng phát hiện thêm các di vật như vỏ đạn và nhiều mảnh tăng, cúc áo bộ đội và đất đen.

Sau khi thực hiện nhiều bước xác minh, đội quy tập xác định đây là phần mộ bộ đội Việt Nam hy sinh tháng 10/1979 và thực hiện các thủ tục đưa liệt sỹ về nhà thờ tại thị xã Pạc Xan (Lào).

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện một hài cốt liệt sỹ tại bản Chom Thong (xã Chom Thong, tỉnh Bolikhămxay, Lào) cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, một đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác.

Đặc biệt, trong số các di vật có một lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.