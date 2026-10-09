Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong hang đá ở Lào

(VTC News) -

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ ở trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Trong đó, 1 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping (xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muồn); 3 hài cốt liệt sỹ còn lại được tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm (xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay, tỉnh Khăm Muồn).

Các cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, hài cốt liệt sỹ số 1 đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn (Lào). (Ảnh Hoàng Cuối)

Hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping (xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha) gồm 7 răng, 1 đốt xương ngón tay dài 3 cm, 1 đốt xương sống dài 2 cm, 1 xương bánh chè bị vỡ một phần, nhiều xương khác bị vỡ vụn, các phần còn lại bị phân huỷ. Di vật tìm được cùng hài cốt gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 mảnh võng bộ đội, 1 vỏ đạn AK.

Trong số 3 hài cốt tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm (xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay) thì hài cốt số 1 được quy tập gồm 30 cái răng, 3 đoạn xương cẳng tay, 1 khớp xương khớp cẳng tay dài 3 cm, 5 đoạn xương quay cánh tay, 2 khớp xương khớp cánh tay, 1 đoạn xương đòn dài 4 cm, 4 đoạn xương ống chân đã vỡ, 2 khớp xương mác cẳng chân, nhiều xương khác vỡ vụn. Di vật đi cùng hài cốt 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp; 2 thỏi pin, 1 đầu đạn; 1 mảnh gang bom.

Hài cốt số 2 gồm 2 cái răng, một ít xương gãy và vỡ vụn, các bộ phận khác phân huỷ hoàn toàn. Di vật đi cùng hài cốt gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 viên đạn trung liên, 1 đầu đạn, 1 đế dép cao su.

Hài cốt số 3 quy tập được 29 răng, hộp sọ xương đầu còn nguyên; 3 đoạn xương trụ cẳng tay, 3 đoạn xương quay cẳng tay, 3 đốt xương ngón tay, 9 đoạn xương đùi đã vỡ, 1 đoạn xương mác cẳng chân dài 13 cm; 02 đoạn xương chày đã vỡ; 2 đoạn xương hàm, nhiều xương khác vỡ vụn. Di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 1 đoạn dây điện, 2 viên đạn trung liên, 01 lọ thuốc Penicillin.

Hài cốt liệt sỹ tìm thấy sẽ được bảo quản chu đáo và đưa về nhà quàn để phục vụ xác minh thông tin. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm còn hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít nhưng đơn vị vẫn nỗ lực bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sỹ trở về với tổ quốc, quê hương.