Link xem trực tiếp HAGL vs Hưng Yên 17h ngày 20/9, vòng loại Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận Hoàng Anh Gia Lai vs Hưng Yên diễn ra lúc 17h ngày 20/9 trên sân Quy Nhơn (Gia Lai), thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp HAGL vs Hưng Yên trên kênh nào?

Trận HAGL vs Hưng Yên ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn. Đây là kênh trực tiếp của trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia giữa hai đội.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu Hưng Yên được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp HAGL vs Hưng Yên hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp HAGL đấu với Hưng Yên được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá HAGL vs Hưng Yên (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-hung-yen-6aaca1a002ff75213cc15ca8

Để xem trực tiếp HAGL vs Hưng Yên trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Hoàng Anh Gia Lai vs Hưng Yên

HAGL bước vào Cúp Quốc gia sau 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng phố Núi thua Hải Phòng 1-3 ngày 13/9, Nam Định 0-4 ngày 6/9 và Bình Dương 1-3 ở trận cuối mùa trước.

Trong 10 trận gần nhất được thống kê, HAGL thắng 2, hòa 2 và thua 6, ghi 8 bàn và nhận 17 bàn thua. Hai chiến thắng của đội bóng Gia Lai trong giai đoạn này là trước Hà Nội FC với tỷ số 3-1 và Sông Lam Nghệ An 1-0.

Hưng Yên là câu lạc bộ mới thành lập trước mùa giải 2026-2027. Đội bóng này mới thi đấu 4 trận gồm cả giao hữu và chính thức, đạt thành tích 2 thắng, 2 thua, ghi 7 bàn và thủng lưới 7 lần. Ở trận gần nhất ngày 12/9, Hưng Yên thắng Thép Cần Thơ 3-0.

Do Hưng Yên mới thành lập, đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số HAGL vs Hưng Yên mới nhất.