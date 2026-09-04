CLB Hưng Yên ra mắt, hướng tới tấm vé dự V-League

(VTC News) -

Chiều 4/9, Câu lạc bộ Bóng đá Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt và xuất quân tham gia Giải hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027. Đội bóng đặt mục tiêu vào top đầu Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tấm vé góp mặt tại V-League.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho rằng: “Đội bóng cần xây dựng chiến lược phát triển bài bản, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp. CLB cần nghiên cứu phát triển các nguồn thu hợp pháp, có nhiều nguồn lực phát triển bài bản trong tương lai, nuôi khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Câu lạc bộ Bóng đá Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt và xuất quân tham gia Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, mỗi trận đấu là cơ hội để CLB tích lũy kinh nghiệm và từng bước tiến gần mục tiêu lên chơi tại V-League mùa 2027-2028. Đội bóng được yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển bài bản, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cấp cơ sở vật chất và đáp ứng các tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp.

Giám đốc điều hành CLB Hưng Yên Nguyễn Hải Biên cho biết đội bóng đặt mục tiêu vào top 3, đồng thời sẵn sàng cạnh tranh suất thăng hạng V-League khi có cơ hội.

Công tác đào tạo trẻ cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. CLB được đề nghị phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hưng Yên để phát triển hệ thống bóng đá trẻ, qua đó tìm kiếm và đào tạo thêm những cầu thủ quê Hưng Yên đủ khả năng thi đấu cho đội một.

Để tăng sức cạnh tranh cho mùa giải mới, CLB Hưng Yên bổ sung nhiều cầu thủ có kinh nghiệm. Đáng chú ý có thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân cùng ngoại binh Joseph Khalio.

Bên cạnh đó, đội hình còn có những gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam như Lê Minh Bình, Mạc Đức Việt Anh và Lê Trọng Đức Vũ. Dẫn dắt CLB Hưng Yên ở mùa giải 2026-2027 là HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

Tại lễ xuất quân, Tỉnh ủy Hưng Yên trao tặng CLB Hưng Yên 500 triệu đồng nhằm động viên tinh thần toàn đội trước mùa giải 2026-2027.

Trước đó, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên. Đội bóng được sử dụng địa danh địa phương với tên gọi CLB Bóng đá Hưng Yên (Hưng Yên Football Club - Hưng Yên FC). Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, CLB Hưng Yên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận đăng ký tham gia Giải hạng Nhất quốc gia.