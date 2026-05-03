Học sinh Hà Nội vô địch cuộc thi sáng tạo cùng AI nhờ dự án 'game hóa' di sản

Sau gần bốn tháng tổ chức, cuộc thi sáng tạo trí tuệ nhân tạo AI Young Guru dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề trên toàn quốc đã khép lại bằng vòng Đối kháng và Gala trao giải.

Vượt qua hơn 26.000 thí sinh và 15.000 đội thi đến từ 1.800 trường tại 34 tỉnh, thành phố, đội Neural Ninjas (Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội) giành ngôi vị quán quân với dự án “Heritage Guessr” - nền tảng ứng dụng AI theo hướng “game hóa” việc tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam.

8 đội thi tiêu biểu bước vào phần Đối kháng tại trường quay VTV.

Cuộc thi được triển khai theo định hướng của Đại học FPT, với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với học sinh phổ thông, đồng thời trang bị tư duy giải quyết vấn đề trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ 15.000 đội thi đến vòng chung kết

Theo ban tổ chức, AI Young Guru thu hút 15.000 đội thi tham gia ngay từ mùa đầu tiên. Trải qua các vòng Phổ cập & Ý tưởng, Sàn đấu và Thực chiến, 81 thí sinh xuất sắc được lựa chọn bước vào chặng cuối, trước khi 8 đội tiêu biểu tranh tài tại vòng Đối kháng.

Tại vòng thi này, các đội phải trình bày ý tưởng, demo sản phẩm, trả lời câu hỏi từ ban giám khảo và tham gia phản biện trực tiếp. Nội dung thi hướng tới đánh giá toàn diện từ năng lực kỹ thuật đến tư duy logic và khả năng xử lý tình huống.

Trong phần thi quyết định, đội Neural Ninjas gặp sự cố kỹ thuật khi là đội thi cuối cùng. Tuy nhiên, các thành viên vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh và hoàn thiện bài thi trong điều kiện hạn chế.

Các đội lần lượt trải qua các nội dung gồm thuyết trình, demo sản phẩm, hỏi đáp trực tiếp với Ban Giám khảo và phản biện với các đội thi khác.

Dự án ứng dụng AI vào giáo dục di sản

Khép lại hành trình, ban tổ chức đã công bố và trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao. Kết quả không chỉ ghi nhận phần thể hiện tại vòng Chung kết, mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị, khả năng ứng dụng AI và tinh thần làm việc của các thí sinh xuyên suốt cuộc thi.

Từ hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc, các đội được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ trong học tập và thực tiễn.

Giải Nhất chung cuộc dược trao cho Dự án “Heritage Guessr”, nền tảng game học tập ứng dụng AI và VR, giúp người dùng khám phá di sản văn hóa Việt Nam theo hình thức “học mà chơi”.

Tại đây, người chơi sẽ được trải nghiệm không gian ảo, tương tác với AI, sau đó trả lời về địa danh được mô phỏng. Hệ thống AI có khả năng đánh giá, chấm điểm và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Nền tảng còn có chế độ luyện tập và học liệu nhằm tăng tính tương tác trong các môn văn hóa, lịch sử, địa lý.

Ở các hạng mục khác, giải Nhì thuộc về đội CNH – Team (FPT PolySchool Bà Rịa – Vũng Tàu) với dự án quản lý giáo dục. Hai giải Ba được trao cho đội HAM (Hà Nội – Quảng Trị) với dự án hỗ trợ học ngôn ngữ ký hiệu và đội NEXT GENTS (Gia Lai) với ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp.

Bốn đội thi còn lại nhận giải Khuyến khích với các dự án liên quan đến quản lý công việc, học lịch sử, chăm sóc sức khỏe và phát hiện tin giả. Chia sẻ tại chương trình, TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT cho biết, dù được triển khai trong khoảng gần 120 ngày, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của học sinh từ 1.800 trường tại 34 tỉnh thành trên cả nước.

TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT phát biểu tại chương trình.

Theo ông, AI Young Guru không chỉ là một cuộc thi mà còn là quá trình giúp học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo hướng chủ động. Điều quan trọng không nằm ở việc học bao nhiêu công cụ, mà là cách tư duy và khả năng vận dụng AI vào các vấn đề thực tiễn.

“Sản phẩm là một phần, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở trải nghiệm và nền tảng tư duy mà các em hình thành trong quá trình tham gia”, ông nhấn mạnh.

Ban tổ chức đánh giá, AI Young Guru là một trong những mô hình thử nghiệm nhằm phổ cập trí tuệ nhân tạo tới học sinh phổ thông. Qua đó, AI dần trở thành kỹ năng thiết yếu, hỗ trợ học sinh trong học tập và đời sống.

Từ kết quả mùa đầu tiên, cuộc thi cho thấy tiềm năng của học sinh Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ mới, đồng thời góp phần định hình thế hệ công dân số có khả năng thích ứng và sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số.