Phụ huynh nhận sai sau 1 tháng cho con nghỉ học vì sáp nhập trường ở Nghệ An

Phụ huynh thừa nhận vi phạm

Trước sự việc phụ huynh ngăn cản con em đi học tại thôn Tiến Sơn, từ hôm qua (5/10), cơ quan công an đã mời 12 phụ huynh liên quan lên làm việc.

Công an xã Quỳnh Tam làm việc, trao đổi với các phụ huynh thôn Tiến Sơn. (Ảnh: B.T)

Tại cơ quan công an, tất cả nhận thấy hành vi sai trái của mình và hứa không tái phạm để đảm bảo quyền lợi học tập cho các con.

Phụ huynh Hồ Công Típ cho biết, sau khi được giải thích, đã nhận thức được mình đã làm việc sai pháp luật: “Trong gia đình tôi đã không làm tròn trách nhiệm đối với con cái khi ngăn cản con tới trường. Tôi cam đoan sẽ về tạo mọi điều kiện thuận lợi để con cái đến trường và vận động phụ huynh khác đưa con đến trường để kịp chương trình học”.

Trong khi đó, phụ huynh Hồ Thị Lý cũng thừa nhận, sau khi thông báo giải thể điểm trường lẻ đã viết đơn kiến nghị lên các cấp lãnh đạo với mong muốn con em được học tập gần nhà, đảm bảo sức khoẻ và người dân yên tâm làm ăn kinh tế. Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, phụ huynh này cho biết, nhận thức được sai lầm của mình, vi phạm đến quyền trẻ em, quyền được học hành và hành vi của bản thân là chưa làm đúng quy định của pháp luật và Nhà nước.

Trong khi đó, phụ huynh Trương Quang, nhờ được giải thích, phân tích, hôm nay (6/10), 2 người con của anh đã đi học trở lại. Qua sự việc trên, phụ huynh này cũng đã nhận thức được sai trái của bản thân và mong muốn các phụ huynh còn lại chưa đồng thuận sớm cho con tới trường. “Chúng ta nên cố gắng để đưa các con trở lại trường sớm nhất”, phụ huynh này chia sẻ.

Con trẻ thiệt thòi vì người lớn

Đến 6/10, chỉ có 42/166 học sinh ở điểm trường lẻ Tiến Sơn đi học. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức dạy và học của nhà trường cũng như ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học của học sinh.

Những lớp học vắng học sinh ở Trường Tiểu học Quỳnh Tam. (Ảnh: Mỹ Hà)

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 3L, cô Doãn Thị Diễm Hương cho biết, hôm nay lớp chỉ có 8 học sinh đi học. Dù đã nỗ lực kết nối với phụ huynh nhưng việc vận động học sinh đi học còn nhiều khó khăn.

Ngoài lo lắng, cô Hương cũng nói rằng, chương trình lớp 3 đã bước sang tuần thứ 4, lượng kiến thức mới khá nhiều. Ở môn Toán, học sinh bắt đầu tiếp cận những nội dung như nhân, chia, hình học, đại lượng; môn Tiếng Việt cũng liên tục có những bài học mới. Nếu nghỉ học kéo dài, các em rất dễ bị hụt kiến thức và ngày càng khó theo kịp các bạn.

“Các cháu ở nhà có thể tự ôn lại bài cũ nhưng không thể thay thế việc đến lớp, được cô giáo giảng bài, hướng dẫn và sửa cho từng phần. Nghỉ học lâu ngày, các cháu sẽ thiệt thòi rất nhiều”, cô Hương chia sẻ.

Điều đáng lo hơn, theo cô, là học sinh không chỉ nghỉ học mà còn có tình trạng đi học chập chờn, hôm đi, hôm nghỉ. Trong lớp, rất ít học sinh duy trì được việc đến trường đều đặn ngay từ đầu năm học. Tuần trước có em vừa trở lại trường được một buổi thì hôm sau gia đình lại không cho đi học nữa do chịu áp lực từ những ý kiến, dư luận trong làng.

Học sinh điểm trường lẻ Tiến Sơn được miễn phí xe đưa đón. (Ảnh: Mỹ Hà)

Để vận động học sinh trở lại lớp, cô Hương liên tục gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh. Cùng với đó, cô phối hợp với tổ công tác nhiều lần đến tận nhà, gặp gỡ, trò chuyện và thuyết phục từng gia đình. Theo cô, những lý do một số phụ huynh đưa ra như đường đến trường xa, con bị say xe hoặc sức khỏe không tốt là chưa thuyết phục. Hơn thế, hiện nay đường sá đã được rải nhựa, bê tông khá thuận lợi. Nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã tìm nhiều cách để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Trước tình trạng nhiều học sinh vẫn chưa trở lại trường, cuối tuần qua, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã gửi tâm thư đến phụ huynh và học sinh thôn Tiến Sơn.

Trong thư, các thầy cô bày tỏ sự trăn trở khi đã 4 tuần học trôi qua nhưng nhiều lớp vẫn còn những chỗ ngồi trống.

Với mong muốn học sinh sớm trở lại trường, các thầy cô nhắn nhủ phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định liên quan đến việc học của con: Cha mẹ là những người gần gũi, yêu thương con và cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tương lai của các em. Vì vậy, nhà trường mong phụ huynh tỉnh táo trước những thông tin, lời vận động từ bên ngoài, nhất là những ý kiến có thể khiến việc học của các em bị gián đoạn.

Những người không trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu sẽ không thể gánh thay những thiệt thòi về kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển mà các cháu có thể phải chịu nếu nghỉ học kéo dài.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư đồng bộ, khang trang hiện đại. (Ảnh: Mỹ Hà)

Tâm thư cũng nhấn mạnh rằng, quyền được học tập của trẻ em cần được bảo đảm. Nhà trường mong phụ huynh không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của con em mình.

Các em học sinh sẽ sớm đi học trở lại

Điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn được xây dựng năm 1998 và xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn. Sau buổi đối thoại với người dân thôn Tiến Sơn vào chiều 1/10, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cũng khẳng định chủ trương chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Người dân thôn Tiến Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại với UBND tỉnh. (Ảnh: Mỹ Hà)

Để thực hiện việc sáp nhập điểm trường lẻ, thời gian qua, tỉnh, các ban, ngành liên quan và chính quyền xã Quỳnh Tam đã thực hiện nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, đã có 4 cuộc đối thoại với Nhân dân trong vùng, trong đó có 2 cuộc do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì.

Đáng chú ý, dù tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong vùng, trong đó có miễn toàn bộ kinh phí xe đưa, đón, miễn tiền bán trú cho học sinh trong năm học này nhưng người dân vẫn không đồng tình cho học sinh đến lớp. Đằng sau việc học sinh không được đến trường có dấu hiệu cản trở học sinh đi học của một số cá nhân trong vùng.

Được biết, để vận động phụ huynh đưa con đến trường, thời gian qua, ngoài sự vào cuộc của tỉnh, các ban, ngành, chính quyền địa phương, Công an xã Quỳnh Tam cũng đã thành lập 5 tổ công tác tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh. Đồng thời đã mời một số phụ huynh chưa đồng tình lên làm việc để giải thích, tuyên truyền giúp người dân thấy được chủ trương về sáp nhập điểm trường lẻ.

Trung tá Hồ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Quỳnh Tam, khẳng định sau buổi làm việc với cơ quan công an, các phụ huynh đã thấy được hành vi vi phạm pháp luật của mình, vi phạm quyền được học tập của trẻ em. “Các phụ huynh đã đồng thuận và sẽ sớm đưa học sinh trở lại trường”, Trung tá Hồ Tuấn Anh cho biết.