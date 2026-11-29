(VTC News) -

Khi con đạt điểm cao, cha mẹ vui mừng, tự hào; khi kết quả học tập không như kỳ vọng, không ít phụ huynh lại lo lắng, sốt ruột. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào điểm số, cha mẹ có thể bỏ lỡ những bước tiến quan trọng của con trong tư duy, cách ứng xử và kỹ năng sống.

Làm thế nào để cân bằng giữa kỳ vọng về thành tích học tập và sự trưởng thành của con? Đây là vấn đề được nhiều phụ huynh và chuyên gia chia sẻ tại buổi đối thoại với chủ đề “Thành tích và sự trưởng thành của trẻ” do Hệ thống trường Pathway School tổ chức.

Phụ huynh nhận ra cần thay đổi cách đồng hành cùng con

Anh Ngô Thanh Tùng (TP.HCM), có con đang học tiểu học, cho biết vợ anh đôi khi so sánh kết quả học tập của con với bạn bè. Mỗi lần như vậy, trẻ thường tỏ ra cáu gắt, thiếu hợp tác khi học bài cùng mẹ.

Để giảm áp lực cho cả hai mẹ con, thời gian gần đây, anh Tùng chủ động đảm nhận việc kèm con học tại nhà. Thay vì la mắng khi con làm sai bài tập, anh kiên nhẫn hướng dẫn con kiểm tra lại từng bước, tự tìm nguyên nhân và sửa lỗi. Qua đó, anh cũng giúp con học cách giữ bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc và hành vi khi gặp khó khăn.

“Với tâm lý phụ huynh, khi con được điểm cao, cha mẹ cảm thấy vui và yên tâm hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, qua quá trình đồng hành, anh cũng nhận ra cha mẹ không thể chỉ yêu cầu con thay đổi mà bản thân người lớn cần học hỏi, điều chỉnh cách ứng xử để tôn trọng cá tính và tạo điều kiện cho trẻ phát triển”, anh Tùng nói.

Mẹ và bé cùng tham gia hoạt động tại trường.

Chị Mỹ Duyên (TP.HCM) cũng thừa nhận đôi khi quá lo lắng về việc học của con. Dù không đặt nặng chuyện con phải đạt điểm 9, điểm 10 hay so sánh thành tích với bạn bè, chị vẫn khó tránh khỏi cảm giác sốt ruột khi kết quả học tập của con sa sút. Mỗi lần con bị điểm thấp, chị thường hỏi nguyên nhân và đưa ra những lời khuyên để con tiến bộ.

Có lần, vì kết quả học tập không tốt, con đợi đến lúc mẹ bận mới đưa giấy báo điểm. Điều này khiến chị Duyên nhận ra có thể con e ngại phản ứng của mẹ nên tìm cách né tránh cuộc trò chuyện về điểm số. Trong những lần trao đổi về việc học, con cũng từng cáu gắt với mẹ, dù sau đó biết nhận lỗi và xin lỗi.

Từ những tình huống ấy, chị Duyên nhận ra bản thân đôi khi quá chú trọng việc khuyên bảo, mong con làm theo những điều mình cho là tốt mà chưa thực sự lắng nghe cảm xúc của trẻ. Trong khi đó, điều con cần nhiều khi là sự thấu hiểu, động viên từ cha mẹ, thay vì liên tục được nhắc nhở về những thiếu sót.

Theo chị Duyên, nuôi dạy con cũng là quá trình cha mẹ học hỏi và hoàn thiện bản thân. Người lớn cần biết lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của trẻ nhưng vẫn giữ những nguyên tắc cần thiết trong giáo dục.

Điểm số không phản ánh toàn diện sự trưởng thành của trẻ

Theo thầy Trịnh Thành Thịnh, Tổng Giám đốc Hệ thống trường Pathway School, đánh giá kết quả học tập thông qua điểm số là cần thiết, giúp phụ huynh và nhà trường theo dõi quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ duy nhất để nhìn nhận năng lực và sự trưởng thành của một đứa trẻ.

“Bên cạnh kiến thức học thuật, trẻ cần được phát triển về lối sống, tư duy, thái độ và khả năng tương tác với những người xung quanh. Môi trường sống của trẻ không chỉ có trường học, thầy cô mà còn có gia đình, ông bà, hàng xóm và bạn bè. Vì vậy, cha mẹ cũng đóng vai trò như những người thầy đầu tiên, giúp trẻ vận dụng những điều đã học vào cuộc sống, hình thành thói quen tốt và xây dựng tính cách phù hợp với cộng đồng”, thầy Thịnh nói.

Theo chuyên gia, sự phát triển của trẻ cần được nhìn nhận ở hai phương diện là học thuật và trưởng thành. Nếu học thuật thể hiện qua kiến thức lý thuyết, khả năng vận dụng vào thực tế thì sự trưởng thành được thể hiện ở tư duy, ý thức, thái độ và kỹ năng sống.

Thầy Trịnh Thành Thịnh trao đổi với phụ huynh tại sự kiện.

Chẳng hạn, trẻ không chỉ cần hiểu rằng phải kính trọng người lớn, phụ giúp cha mẹ mà quan trọng hơn là biết thực hiện những điều đó trong cuộc sống. Việc tự chăm sóc bản thân, giữ gìn không gian sống, phụ giúp gia đình hay quan tâm đến người xung quanh cũng là những biểu hiện của sự trưởng thành cần được ghi nhận.

Thầy Thịnh cho rằng, điểm số thường dễ được phụ huynh chú ý vì đây là kết quả định lượng, có thể nhìn thấy và so sánh. Trong khi đó, những thay đổi về thái độ, ý thức hay kỹ năng sống khó đo lường hơn, đòi hỏi người lớn phải quan sát và có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Nếu chỉ tập trung vào thành tích học tập, cha mẹ có thể bỏ qua những tiến bộ quan trọng khác của con.

Để trẻ phát triển toàn diện, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ. Phụ huynh không nên xem trường học đơn thuần là nơi cung cấp dịch vụ giáo dục mà cần coi đây là đối tác cùng gia đình nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Cha mẹ cần hiểu mục tiêu giáo dục của nhà trường, chủ động trao đổi thông tin về con và tiếp tục hỗ trợ trẻ vận dụng những điều đã học trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, việc giáo dục cần phù hợp với từng độ tuổi. Trẻ ở bậc mầm non, tiểu học hay trung học có đặc điểm tâm lý và nhu cầu phát triển khác nhau. Gia đình cũng cần giao cho trẻ những công việc phù hợp để rèn luyện tinh thần trách nhiệm, từ tự chăm sóc bản thân, giữ gìn không gian sống đến phụ giúp cha mẹ. Nếu người lớn quá bao bọc, làm thay mọi việc, trẻ sẽ ít có cơ hội rèn luyện tính tự lập và sự quan tâm đến người khác.

Thầy Thịnh cũng lưu ý, cha mẹ cần hiểu năng lực hiện tại của con để đặt mục tiêu phát triển phù hợp, thay vì cho trẻ học thêm quá nhiều chỉ để chạy theo thành tích. Khi trẻ còn nhỏ, phụ huynh cần hướng dẫn và đặt ra khuôn khổ. Nhưng khi con lớn hơn, có khả năng tự chủ, cha mẹ nên từng bước trao quyền quyết định, khuyến khích trẻ tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Giáo dục trẻ cần được quan tâm ngay từ những năm đầu đời. Giáo dục trẻ không đơn thuần là hoạt động trông giữ mà còn là giai đoạn quan trọng đặt nền tảng cho quá trình phát triển sau này. Một môi trường được tổ chức bài bản, có sự quan sát và hỗ trợ của người có chuyên môn sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện nhận diện sớm những dấu hiệu cần được quan tâm”, thầy Thịnh cho biết.