Cận cảnh kho cảng LNG được 'ông lớn' năng lượng Mỹ xúc tiến mua lại 100% cổ phần

AG&P LNG - công ty con của Tập đoàn Nebula Energy (Mỹ) công bố đã đạt được thỏa thuận mua thêm 51% cổ phần tại Công ty Kho cảng LNG Cái Mép, nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.
Theo công bố ngày 21/4 tại Singapore, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Kho cảng LNG Cái Mép sẽ trở thành doanh nghiệp con thuộc sở hữu toàn phần của AG&P LNG. Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Hải Linh, sẽ thoái toàn bộ vốn góp khỏi dự án. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần các phê duyệt theo quy định và phải đáp ứng các điều kiện hoàn tất giao dịch. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.
Trước đó, năm 2024, AG&P LNG đã tham gia dự án với tỷ lệ sở hữu 49%. Với giao dịch mới nhất, doanh nghiệp này chính thức hợp nhất toàn bộ tài sản kho cảng vào hệ sinh thái hạ tầng LNG của Nebula Energy.
Đây hiện là một trong hai kho cảng LNG đang vận hành tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc nhập khẩu và cung ứng khí cho khu vực phía Nam.
Hạ tầng dự án gồm ba bồn chứa LNG với tổng dung tích 220.000 m³, hệ thống bốc dỡ cho phép trung chuyển LNG sang tàu nhỏ, cùng 14 vị trí nạp LNG và CNG cho xe bồn.
Kho cảng kết nối trực tiếp với cụm công nghiệp Phú Mỹ và hệ thống đường ống dẫn khí phục vụ tổ hợp điện khí Phú Mỹ - trung tâm phát điện khí lớn nhất cả nước với công suất khoảng 3,9 GW.
Theo đại diện Công ty TNHH Hải Linh, việc thoái vốn nhằm tái cơ cấu hoạt động, tập trung vào lĩnh vực xăng dầu và Nhà máy điện Hiệp Phước, đồng thời đánh giá cao quá trình hợp tác phát triển dự án trong thời gian qua.
AG&P LNG là doanh nghiệp chuyên phát triển hạ tầng LNG hạ nguồn, hoạt động từ UAE và có trung tâm điều phối khu vực tại Singapore, phụ trách các dự án tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
Đáng chú ý, không xa khu vực kho cảng LNG Cái Mép, siêu dự án cảng Cái Mép Hạ với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng dự kiến được khởi công trong thời gian tới. Dự án do liên danh Geleximco, ITC và SCIC thực hiện, có quy mô hơn 351 ha và công suất thiết kế lên tới 11 triệu TEU/năm.
Trong tương lai, khu vực này sẽ được kết nối đồng bộ với các tuyến hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, góp phần thúc đẩy logistics và xuất nhập khẩu cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
