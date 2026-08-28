Phó Giám đốc GD&ĐT Hà Nội nói về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập

(VTC News) -

Tại Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hôm nay, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về phương án thi vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội là kỳ thi quy mô lớn, gây áp lực lớn cho phụ huynh và học sinh. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có một số hình thức tuyển sinh như thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh xuất phát từ đặc thù của địa phương (quy mô, mật độ dân cư, mạng lưới trường học).

“Với Hà Nội, quy mô lớn, mạng lưới trường học không đồng đều, quan điểm của chúng tôi là giảm áp lực kỳ thi học sinh vào lớp 10 với học sinh và gia đình, nhưng không làm giảm tính khách quan, công bằng. Vì vậy, phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi thực hiện hệ thống kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập khách quan, tốt nhất và có độ tin cậy cao nhất” - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói.

Phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi thực hiện hệ thống kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập khách quan, tốt nhất và có độ tin cậy cao nhất, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Sở Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu và tham mưu đề xuất các phương án. Những phương án phải đảm bảo độ tin cậy. Sở cũng tiếp tục tham mưu với thành phố về việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp, tăng cơ hội học tập cho học sinh, mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng chỗ học tại các trường công lập. Đây cũng là giải pháp để giảm áp lực cho công tác tuyển sinh.

Đối với việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, ông Tuấn cho biết, Sở phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản về việc thực hiện.

Theo đó, Sở GD&ĐT được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chính sách, trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 271, việc mua sắm SGK được thực hiện theo quy định về đấu thầu. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê SGK trước ngày 15/6 hằng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới.

Đối với năm học 2026-2027, do cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp SGK nên Hà Nội chưa triển khai chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông.

Sở đang phối hợp xin ý kiến các sở, ngành và UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí SGK, giáo trình học môn quốc phòng an ninh. Theo dự kiến, chính sách được thực hiện từ năm học 2027-2028 và bảo đảm đến năm học 2029-2030, tất cả học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thành phố quản lý sẽ được hưởng chính sách này.