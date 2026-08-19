(VTC News) -

Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo báo cáo phân tích kết quả thi lần 2, môn Hóa học của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 113 thí sinh dự thi. Điểm trung bình đạt 7,53, trong khi điểm trung vị là 7,50.

Phân tích phổ điểm cho thấy kết quả tập trung chủ yếu ở nhóm điểm khá và giỏi. Độ lệch chuẩn của điểm thi là 1,25, khoảng tứ phân vị (IQR) ở mức 1,50.

Có 45/113 thí sinh, tương đương 39,8%, đạt từ 8 điểm trở lên, thuộc nhóm giỏi/xuất sắc theo cách phân loại trong báo cáo.

Phổ điểm môn Hoá học thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

Ở chiều ngược lại, số thí sinh dưới 5 điểm là 4 em, chiếm 3,5%. Cụ thể, báo cáo phân loại kết quả lần 2 ghi nhận: Mức Yếu/kém (dưới 5 điểm): 4 thí sinh, chiếm 3,5%. Mức Trung bình (5 đến dưới 6,5 điểm): 17 thí sinh, chiếm 15%. Mức Khá (6,5 đến dưới 8 điểm): 47 thí sinh, chiếm 41,6%. Mức Giỏi/xuất sắc (từ 8 điểm): 45 thí sinh, chiếm 39,8%.

Như vậy, tổng cộng 92/113 thí sinh, tương đương khoảng 81,4%, đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Lớp 12 Hóa có điểm trung bình cao nhất

Khi phân tích theo lớp, điểm trung bình môn Hóa học lần 2 có sự khác biệt.

Lớp 12 Hóa có điểm trung bình cao nhất, đạt 8,19 điểm, với 34 thí sinh. Tiếp đó là 12 Toán với 7,59 điểm và 12 Lý với 7,53 điểm.

Các lớp còn lại lần lượt có điểm trung bình: 12 Sinh 7,08 điểm; 12 Tin 6,86 điểm; 12A 6,52 điểm và TĐO 6,25 điểm.

Trong đó, lớp TĐO chỉ có 1 thí sinh, nên điểm trung bình của lớp này được tính trên một trường hợp.