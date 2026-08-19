Phổ điểm môn Sinh học thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Theo báo cáo phân tích thống kê kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 môn Sinh học tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, 6 thí sinh đạt từ 5 điểm trở xuống.

Bộ GD&ĐT cho biết có 38 thí sinh dự thi môn Sinh học, với điểm trung bình lần 2 là 5,87 điểm, trung vị là 5,80 điểm.

Lớp 12 Toán có điểm trung bình lần 2 môn Sinh học cao nhất là 6,65 điểm, lớp 12 Tin có điểm trung bình thấp nhất là 4,6 điểm.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Sau khi công bố điểm thi lại ngày 19/8, các thí sinh và gia đình có thể tự đối chiếu với điểm chuẩn các trường để biết có trúng truyển vào nguyện vọng đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.

Việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh hoàn thành chậm nhất 20/8. Trường hợp phúc khảo, việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.