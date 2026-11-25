(VTC News) -

Chiều 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua TP Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ TP Thái Bình (cũ) đi cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua TP Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển thuộc địa phận xã Đông Thụy Anh.

Kiểm tra thực tế các dự án đoạn qua xã Đông Thụy Anh và xã Phụ Dực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng hạng mục, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và tổ chức thi công để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ TP Thái Bình (cũ) đi cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ TP Thái Bình (cũ) đi cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công, đoạn qua địa bàn xã Phụ Dực.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; không để tình trạng chậm trễ trong phối hợp, xử lý thủ tục hoặc giải quyết vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, các sở, ngành liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.