Phát triển nông nghiệp: Lấy thị trường làm định hướng, nông dân là trung tâm

(VTC News) -

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm “Phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững” và khởi động Dự án “Mùa vụ mới - Sáng kiến nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2 (2026-2028) tại Thanh Hoá, hướng tới mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác.

Các đại biểu nhân nút khởi động dự án mùa vụ mới.

Chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Đối tác nông nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (PSAV), nhấn mạnh nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ: từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ phát triển dựa chủ yếu vào tài nguyên, kinh nghiệm sang dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ sản xuất riêng lẻ sang tổ chức chuỗi giá trị gắn với nhu cầu thị trường.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nông nghiệp không chỉ đảm nhiệm vai trò bảo đảm an ninh lương thực, tạo sinh kế cho hàng triệu người dân mà còn phải trở thành động lực tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và người nông dân, cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế. Trong đó, hợp tác công - tư (PPP) giữ vai trò kết nối nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm, tạo lập giá trị và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia chuỗi.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - phát biểu tại sự kiện khởi động dự án “Mùa vụ mới”.

Đề cập đến giai đoạn 2 của dự án, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho rằng đây không đơn thuần là sự tiếp nối một chương trình hợp tác mà còn là cơ hội kiến tạo những giá trị mới cho nông nghiệp Việt Nam, từ nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên thông minh, tăng cường liên kết thị trường đến cải thiện sinh kế người dân.

Ông nhấn mạnh, để dự án đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2026-2028, các địa phương, đơn vị cần lấy thị trường làm định hướng và người nông dân làm trung tâm. Đây là cơ sở để tổ chức sản xuất phù hợp nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định và khuyến khích nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững.

Đưa tiến bộ kỹ thuật đến đồng ruộng

Trước đó, trong hai ngày 16-17/10/2026, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật canh tác khoai tây bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” cho 80 nông dân tại Thanh Hóa. Học viên nữ chiếm gần 50%, cho thấy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong tiếp cận kiến thức và tiến bộ kỹ thuật.

Lớp tập huấn thuộc dự án do Tập đoàn PepsiCo tài trợ thông qua tổ chức CARE tại Việt Nam, tập trung hướng dẫn lựa chọn giống, thời vụ, làm đất, lên luống, mật độ trồng, quản lý nước, dinh dưỡng và phòng trừ dịch hại tổng hợp. Quy trình sản xuất giống khoai tây trắng FL2215 phục vụ chế biến cũng được giới thiệu, giúp nông dân hiểu rõ hơn về yêu cầu chất lượng nguyên liệu của doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc trung tâm Khuyến nông Quốc gia - phát biểu tại sự kiện.

Thông qua trao đổi trực tiếp về những khó khăn trên đồng ruộng, học viên được hướng dẫn điều chỉnh kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là bước quan trọng để hoạt động khuyến nông gắn sát thực tiễn sản xuất, đồng thời kết nối người trồng với thị trường tiêu thụ.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và nông dân, cùng sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, dự án giai đoạn 2 được kỳ vọng thúc đẩy hình thành chuỗi khoai tây bền vững tại Thanh Hóa. Qua đó, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang hướng xanh, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm lợi ích lâu dài cho người nông dân.