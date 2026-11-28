(VTC News) -

Sáng 26/11, tại Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ nông sản”. Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu từ các hợp tác xã, tổ hợp tác, Tổ khuyến nông cộng đồng và nông dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận trọng tâm về số hóa dữ liệu quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; ứng dụng công nghệ trong liên kết chuỗi giá trị (nền tảng Farming.vn, hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm) và dự án sản xuất cà phê bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc của Bayer tại Tây Nguyên.

Thực tiễn tại Lâm Đồng cho thấy nông nghiệp công nghệ cao đạt nhiều kết quả nổi bật với gần 111.000 ha (trong đó khoảng 1.400 ha ứng dụng công nghệ thông minh), 16 vùng và 7 doanh nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao. Các giải pháp như hệ thống IoT nhà kính, máy bay không người lái, nhật ký điện tử và tem truy xuất nguồn gốc giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn do sản xuất còn nhỏ lẻ, tiếp cận vốn và công nghệ chưa đồng đều, chi phí đầu vào tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe.

Phát biểu tại sự kiện, ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh vai trò của công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT; đồng thời lưu ý cần chuyển từ tư duy “sản xuất rồi tìm thị trường” sang “tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường”. Hệ thống khuyến nông phải phát huy vai trò cầu nối để chọn lọc, chuyển giao công nghệ phù hợp với thực tế địa phương.

Các đại biểu tham dự cũng thống nhất cần đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số cho nông dân, nhân rộng các mô hình công nghệ thiết thực, thúc đẩy số hóa vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông và Tổ khuyến nông cộng đồng trong kết nối tiêu thụ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, minh bạch, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu.