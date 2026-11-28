(VTC News) -

Trong 2 ngày 26-27/11/2026, tại tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất cà phê bền vững, phát thải thấp, kết nối với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu tại khu vực Tây Nguyên”.

Sự kiện do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia và ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng.

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất cà phê bền vững, phát thải thấp, kết nối với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu tại khu vực Tây Nguyên”.

Năm 2025, cả nước có khoảng 758 nghìn ha cà phê, sản lượng gần 2,116 triệu tấn, xuất khẩu đạt 1,59 triệu tấn với kim ngạch hơn 8,9 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành hàng đang đối mặt với yêu cầu khắt khe về chất lượng, giảm phát thải và Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đòi hỏi phải minh bạch thông tin vùng trồng và truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung tham luận về vai trò của khuyến nông, liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị và giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn EUDR. Phiên thảo luận đi sâu tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn như chi phí canh tác bền vững, quản lý nước tưới, phân bón, phòng trừ sâu bệnh và liên kết tiêu thụ. Để nâng cao sức cạnh tranh, người sản xuất cần tuân thủ quy trình bền vững, ghi chép nhật ký, quản lý vùng trồng và đẩy mạnh liên kết 3 nhà (nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp).

Bên lề hội nghị, các đại biểu đã tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm, vật tư nông nghiệp nhằm tăng cường kết nối giao thương. Chiều 26/11, đoàn cũng đi thực tế tại mô hình vườn mẫu cà phê bền vững theo sáng kiến Better Life Farming (BLF) tại xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) do Công ty TNHH Bayer Việt Nam phối hợp triển khai để đánh giá khả năng nhân rộng.

Thông qua diễn đàn, hệ thống khuyến nông tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy ngành hàng cà phê Tây Nguyên chuyển đổi sang hướng bền vững, phát thải thấp và vươn tầm chuỗi giá trị toàn cầu.