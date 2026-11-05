Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào cùng nhiều di vật

(VTC News) -

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Salavan (Lào). 2 hài cốt liệt sỹ được cán bộ, nhân viên Đội 192 tìm kiếm, quy tập gồm một hài cốt ở bản Ku Tài (huyện Sa Muội) và một hài cốt ở bản Kha Nuôn (huyện Lào Ngam) tỉnh Salavan.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Cả 2 hài cốt còn nhiều đoạn xương và răng; di vật gồm cúc áo bộ đội, hộp đạn AK gỉ sét, bi đông, thìa nhôm, các mảnh vải dù... Cả 2 hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được thông tin. Hiện Đội 192 thực hiện lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Đội 192, thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, đến thời điểm này, đơn vị tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ tại Lào. Trong đó tại tỉnh Salavan 2 hài cốt liệt sỹ và 3 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh. Hiện, hài cốt các liệt sỹ được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo đúng quy định.

Một số di vật được phát hiện cùng 2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Gần đây nhất, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) tìm kiếm, cất bốc được một hài cốt liệt sỹ tại bản Mườn Kang (huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào). Theo thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp thông tin.

Ông Ma Ni cho biết, nhiều năm trước, ông nghe bố kể lại rằng, trong chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn cất một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) cử lực lượng đến khu rẫy để nắm tình hình, khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt còn một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng nilon màu xanh. Các di vật được tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa. Trên bìa sổ có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.