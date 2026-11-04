Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng Quảng Trị kèm di vật là các mảnh bom

(VTC News) -

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa). Cụ thể, ngày 26/10, tại rừng tràm của hộ ông Hồ Khiêm (bản Bãi Dinh) lực lượng tìm kiếm phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay; cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom.

Đến ngày 3/11, tại khu vực rừng tràm của hộ ông Hồ Thon (bản Bãi Dinh) lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15cm và một số mảnh xương bị phân hủy cùng di vật là 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá) trong đêm. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 2 tháng triển khai tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, từ đầu tháng 9 đến hết ngày 23/10, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên trì đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện 20 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và các dấu tích liên quan, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Đáng chú ý, ngày 6/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia đá ghi thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh. Hiện các thông tin này đang được cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh theo quy định.

Được biết, hiện nay, bước vào giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu; tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.