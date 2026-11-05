Vụ trồng dứa trên đại lộ gần 2.000 tỷ đồng: Tỉnh đồng ý cho dân thu hoạch hết vụ

(VTC News) -

Liên quan đến việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã nắm được sự việc và thống nhất phương án trước mắt cho phép người dân thu hoạch hết vụ dứa hiện tại.

“Trước mắt, chúng tôi đồng ý để người dân thu hoạch hết vụ dứa, bên cạnh đó tuyệt đối không để phát sinh việc trồng mới. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nếu có giải pháp an toàn thì vẫn có thể tiếp tục xem xét”, ông Sơn nhấn mạnh.

Những luống dứa xanh mướt, thẳng tắp trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) được tỉnh đồng ý cho người dân thu hoạch hết vụ hiện tại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, việc xử lý cần bảo đảm hài hòa giữa quy định pháp luật và quyền lợi của người dân, đồng thời đặt yêu cầu an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình lên hàng đầu.

Đặc biệt, người dân không được tự ý đào bới, tác động đến chân ta-luy hoặc các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu tuyến đường. Lãnh đạo tỉnh cũng gợi mở phương án nghiên cứu trồng hoa, cây cảnh tại dải phân cách nhằm tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Trước đó, hình ảnh những luống dứa xanh mướt, thẳng tắp trải dài trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, đoạn qua các xã Phú Long và Cúc Phương, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tại khu vực này, dải phân cách rộng khoảng 10-15m được nhiều hộ dân tận dụng để trồng dứa. Có nơi cây đã xanh tốt, chuẩn bị ra quả.

Khi được cơ quan chức năng yêu cầu trả lại mặt bằng, các hộ dân bày tỏ mong muốn được thu hoạch hết vụ dứa đã đầu tư, sau đó tự nguyện bàn giao diện tích đất.

Về vấn đề này, ông Đặng Hữu Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết, khu vực người dân trồng dứa vẫn nằm trong phạm vi công trường do nhà thầu quản lý.

Ngay từ cuối năm 2025, khi phát hiện sự việc, Ban Quản lý dự án đã có văn bản gửi chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Các xã sau đó tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục canh tác trên phần đất thuộc công trình giao thông.

Đại lộ Hoa Lư, trước đây là dự án đường Đông - Tây giai đoạn I, được phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư ban đầu gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng.

Tuyến đường dài gần 23km, quy mô 4 làn xe, riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao cao tốc Bắc - Nam được đầu tư 8 làn xe, kết nối phường Tam Điệp với xã Nho Quan.

Hiện công trình cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến kết thúc hợp đồng và bàn giao trong năm 2026.