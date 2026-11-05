Khổ sở cảnh người dân Hà Nội dựng cầu ván tạm để vào nhà ở công trường đường 70

Lý giải những bất cập phát sinh tại công trường, đại diện dự án cho biết, việc triển khai các hạng mục hạ tầng ngầm trong khu vực đông dân cư khó tránh khỏi những xáo trộn nhất định trong quá trình thi công. Để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đơn vị thi công sẽ tăng cường tưới nước giảm bụi, bổ sung biển cảnh báo và thiết bị phản quang tại các vị trí nguy hiểm. Trước mắt, các nhà thầu được yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước, hào kỹ thuật, đồng thời phối hợp hỗ trợ đấu nối hạ tầng cho các hộ dân, từng bước khắc phục những bất tiện phát sinh trong quá trình thi công.