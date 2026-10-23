Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Lào cùng bìa sổ 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam'

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết, ngày 22/10, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) tìm kiếm, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào.

Theo thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội 192 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Ông Ma Ni cho biết, nhiều năm trước, ông nghe bố kể lại rằng, trong chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn cất một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) cử lực lượng đến khu rẫy để nắm tình hình, khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt còn một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng nilon màu xanh.

Các di vật được tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa. Trên bìa sổ có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Bìa cuốn sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam” được tìm thấy khi cất bốc phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Lê Sáu)

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục theo quy định, hài cốt liệt sĩ được cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa về khu vực đóng quân để bảo quản, hương khói. Đến nay, thông tin về danh tính và phần mộ của liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Tính đến ngày 22/10, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.