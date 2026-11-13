Quảng trường hơn 2 ha bên hồ Gươm dần lộ diện sau 7 tháng thi công

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 12/11, khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều thay đổi sau quá trình giải phóng mặt bằng và thi công. Những khoảng không gian trước đây bị chia cắt bởi các công trình hiện hữu đang dần được tổ chức lại, tạo mặt bằng rộng và thông thoáng hơn.