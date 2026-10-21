Pháp bắt giữ nghi phạm phóng hỏa tòa thị chính 143 năm tuổi

(VTC News) -

Tòa thị chính Limoges bốc cháy. (Ảnh: Getty)

Ngày 20/10, tại thị trấn Val-d’Issoire, cách thành phố Limoges khoảng 50 km, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố RAID của Pháp bắt giữ Hodei Ciarra Docampo (34 tuổi), do bị tình nghi tham gia phóng hỏa tòa thị chính thành phố Limoges.

Vụ việc gây chấn động toàn bộ khu vực rộng lớn thuộc vùng Haute-Vienne và cả những vùng lân cận. Nghi phạm được xác định thông qua video do người biểu tình thu thập.

Văn phòng Công tố thành phố Limoges mở cuộc điều tra về hành vi “phá hoại tài sản bằng công cụ nguy hiểm và có tính tổ chức”. Cơ quan Chống khủng bố thuộc Cảnh sát tư pháp (SDAT) cũng tham gia vào cuộc điều tra.

Docampo từng có tên trong danh sách theo dõi an ninh của Pháp và bị cáo buộc có hành vi bạo lực nhắm vào nhân viên công vụ. Người này còn bị nghi ngờ có liên hệ với phong trào cực tả.

Ngọn lửa thiêu rụi tòa thị chính Limoges, công trình được xếp hạng di tích lịch sử.

Hiện tại, Docampo đang bị giam giữ tại Limoges và có thể phải đối mặt với lệnh giam giữ kéo dài đến 96 giờ.

“Văn phòng Công tố quốc gia về chống khủng bố (PNAT) giữ lập trường quan sát và quyết định xem có thụ lý vụ án hỏa hoạn tại tòa thị chính Limoges hay không”, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin thông báo.

Hôm 17/10, vụ phóng hỏa xảy ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao trên khắp nước Pháp biến thành bạo loạn. Khoảng 5.000 người tham gia tuần hành tại Limoges, nhà chức trách ước tính trong đó có khoảng 700 người thuộc nhóm “cực đoan và đặc biệt bạo lực”.

Tòa thị chính Limoges khánh thành vào năm 1883. Theo Tỉnh trưởng Haute-Vienne, vụ cháy khiến công trình “phần lớn không thể cứu vãn”. Hình ảnh tháp chuông đổ sập trong biển lửa gợi lại vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà Paris tháng 4/2019, sự kiện từng gây chấn động nước Pháp.