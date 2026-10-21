Chính quyền ông Trump thu hồi hơn 300.000 thị thực

(VTC News) -

Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi hơn 300.000 thị thực, trong bối cảnh chính phủ liên bang tiếp tục thực hiện chiến dịch siết chặt nhập cư trên quy mô lớn,

Con số này cho thấy tốc độ thu hồi thị thực tại Mỹ tăng nhanh hơn trong những tuần gần đây. Trong bản cập nhật công bố ngày 10/8, Bộ Ngoại giao thông tin số lượng thị thực bị thu hồi kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025 vượt mốc 175.000.

Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump khẳng định chiến dịch siết chặt nhập cư và trục xuất người nước ngoài nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nhân quyền cho rằng chiến dịch này vi phạm quy trình pháp lý và quyền tự do ngôn luận, đồng thời tạo ra môi trường không an toàn, đặc biệt là đối với nhóm thiểu số - những người bày tỏ lo ngại về tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Khi công bố con số mới nhất trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định chính quyền Tổng thống Trump “đã thu hồi nhiều thị thực hơn với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử”.

Ông Pigott nhấn mạnh chính quyền “không khoan nhượng đối với những người nhập cư có hành vi vi phạm pháp luật, gian lận hoặc làm tổn hại đến an ninh quốc gia”.

Trong số những trường hợp bị thu hồi thị thực, nhà hoạt động nhân quyền đặc biệt lên án việc thu hồi thị thực của người nước ngoài tham gia biểu tình ủng hộ Palestine - phản đối cuộc tấn công của Israel (đồng minh của Mỹ) vào Gaza cũng như thu hồi thị thực của người nước ngoài vì đưa ra bình luận liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk trên mạng xã hội.

Ngoài nỗ lực trục xuất những người nước ngoài tham gia biểu tình, chính quyền ông Trump còn tăng cường kiểm soát mạng xã hội đối với người nhập cư và những người nộp đơn xin thị thực.

Theo Reuters, trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, nhưng chính quyền của ông cũng đang gây khó khăn hơn cho hoạt động nhập cư hợp pháp, chẳng hạn như thông qua việc áp đặt khoản phí đắt đỏ đối với một số loại thị thực lao động.