Iran không cho phép vận chuyển uranium làm giàu ra khỏi đất nước

(VTC News) -

Hôm 20/10, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan - Thống tướng Asim Munir đang ở thăm Tehran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei xác nhận nước này sẽ không chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

“Ngay cả lượng nhỏ vật liệu hạt nhân được làm giàu cũng không được phép rời khỏi Iran; những vật liệu này cấu thành tài sản lớn và là của cải quốc gia quan trọng đối với người dân Iran, chỉ được sử dụng trong nước”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. (Ảnh: Tasnim)

Ông Rezaei tiếp tục nói: “Sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Mỹ thực hiện các bước để xây dựng lòng tin - một quá trình phải bắt đầu bằng việc Iran đáp ứng điều kiện của mình”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bác bỏ ý tưởng đàm phán dưới sự đe dọa của Mỹ. “Trước tiên, người Mỹ phải dỡ bỏ mối đe dọa và lệnh trừng phạt, chỉ khi đó chúng ta mới có thể tham gia đối thoại. Hiện tại, quốc gia chúng ta không tin tưởng Mỹ. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta tham gia đàm phán, người Mỹ sẽ lại tấn công chúng ta”, ông Rezaei cho hay.

Chủ tịch Quốc hội của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ông cho rằng Iran không có vấn đề mới để nói chuyện với Mỹ và Mỹ cũng không thể giành được lòng tin của Iran trừ khi đáp ứng 7 điều kiện.

Đồng thời, ông Ghalibaf nhấn mạnh “các mối đe dọa và cuộc diễn tập quân sự không thể ảnh hưởng đến quyết định chiến lược của Iran”.

Xử lý lượng urani làm giàu của Iran, khoảng hơn 400 kg với độ tinh khiết 60% là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran ở thời gian qua.

Theo nhiều nguồn đáng tin cậy, Washington muốn thu giữ hoặc ít nhất là chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran toàn bộ số urani này. Trong khi đó, Tehran muốn giữ urani bằng mọi cách khi đề xuất giải pháp pha loãng và hạ độ tinh khiết của vật liệu bên trong lãnh thổ Iran.

Một số bên, trong đó có Nga, được cho là đưa ra đề xuất tiếp nhận và xử lý lượng urani. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được các bên thống nhất.