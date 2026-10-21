Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

(Nguồn: vietnamplus)
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Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran sẽ không cho phép vật liệu hạt nhân ra khỏi lãnh thổ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi hơn 300.000 thị thực Mỹ, trong bối cảnh siết chặt chính sách kiểm soát nhập cư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
Toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch.
Sáng 20/10, tại Thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.
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