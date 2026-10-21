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Xuất bản ngày 21/10/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 21/10/2026 04:30 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-dao-nhan-tao-lynetteholm-cua-dan-mach-post1143390.vnp

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