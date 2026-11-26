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Mưa lớn có nơi trên 600mm, Thủ tướng yêu cầu 7 địa phương chủ động di dời dân Trước dự báo mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu 7 tỉnh, thành phố chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Công an Hà Nội điều động, bổ nhiệm 2 trưởng phòng Chiều 26/11, Công an TP. Hà Nội điều động Đại tá Trần Văn Hoá làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, bổ nhiệm Thượng tá Châu Minh Hằng làm Trưởng phòng Công tác chính trị.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đắc Lực, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán và bịt kín các họng xả hở dọc tuyến.

Thủ tướng chỉ ra 'điều rất vô lý' trong khai thác, sử dụng tài nguyên Theo Thủ tướng, nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước, trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp, đến khi làm dự án Nhà nước lại phải mua giá cao.