(VTC News) -

Ngày 26/11, mạng xã hội chia sẻ clip vụ va chạm xảy ra trên đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội).

Theo clip, ô tô tải biển số 30M.864.54 cùng các phương tiện khác đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, thời điểm này tuyến đường không quá đông đúc.

Bất ngờ, tài xế ô tô tải 30M.864.54 đánh lái sang bên phải, tông xe máy đi cùng chiều khiến 2 người trên xe loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường. Rất may phía sau không có xe cùng chiều đi tới nên không xảy ra tai nạn liên hoàn.

Hai người trên xe máy ngã ra đường sau va chạm.

Sau khi đẩy 2 người trên xe máy vào tình huống nguy hiểm, tài xế ô tô tải không dừng xe kiểm tra tình trạng nạn nhân mà thản nhiên nhấn ga đi tiếp.

Đoạn video khiến nhiều người bức xúc, cộng đồng mạng phân tích hành vi chèn ép xe máy của tài xế ô tô tải là cố tình, dù không biết nguyên nhân vụ việc là gì nhưng mang tính mạng người khác ra để giải quyết “mâu thuẫn” là hành vi vô nhân tính.

Nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính tài xế và xử lý nghiêm để răn đe.