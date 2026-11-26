(VTC News) -

Ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Nguyễn Đắc Lực, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; ông Lê Đình Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai người này cũng có vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của hai cán bộ, theo cơ quan kiểm tra, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, nơi công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đắc Lực và Lê Đình Long.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong các việc ban hành văn bản cụ thể hóa Nghị quyết 57; tháo gỡ điểm nghẽn tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Các tổ chức đảng cũng có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin, nhân lực; bố trí, giải ngân kinh phí và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Sơn La, Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An; Ban Thường vụ Đảng ủy: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Các tổ chức đảng phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Một nội dung nữa được xem xét tại kỳ họp này là kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và các Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết số 57 và một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND Tối cao và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kiểm tra việc kê khai tài sản với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Quảng Ninh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra được yêu cầu tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Kết quả phải báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.