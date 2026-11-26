(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện 76 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, gửi tới Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng) cùng các bộ, ngành liên quan.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ người dân đến nơi ở an toàn để tránh ngập.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi; mưa lớn tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn tập trung ở vùng trung - hạ du. Trong 24 giờ qua lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa rất lớn (Lý Sơn 404mm, Trà Khúc, Trung tâm Quảng Ngãi 380-400mm).

Dự báo từ ngày 27-30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Mưa cường độ cao, có thể vượt 100mm/3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân.

Các địa phương phải rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Thủ tướng lưu ý tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương điều tiết hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất sau mùa lũ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu VTV, VOV kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.