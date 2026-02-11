Lập 15 tổ CSGT đi mô tô xử lý ùn tắc, tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

(VTC News) -

Ngày 11/2, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị triển khai 15 mô tô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn (Pháp Vân – Nghi Sơn) nhằm kịp thời xử lý tai nạn giao thông và giải quyết ùn tắc.

Theo Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, căn cứ tình hình thực tế hằng năm, lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh trong cao điểm đi lại Tết Nguyên đán, nên ngay từ sáng nay, đơn vị đã triển khai các tổ mô tô tuần tra lưu động trên toàn tuyến.

“Đơn vị bố trí 15 tổ công tác, mỗi tổ gồm một cán bộ CSGT và một cán bộ Cảnh sát cơ động, sử dụng mô tô chuyên dụng di chuyển tại làn khẩn cấp trên cao tốc. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng loa nhắc nhở các tài xế đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời kịp thời xử lý các tình huống tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố để tránh ùn tắc kéo dài”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.

Tổ công tác đi xe mô tô chuyên dụng kịp thời xử lý các tình huống tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố để tránh ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, tuyến cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn dài hơn 200km, nếu lực lượng chức năng không bố trí sẵn các tổ mô tô tuần tra trên tuyến, việc tiếp cận hiện trường tai nạn hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mô hình này đã được áp dụng trong các kỳ nghỉ lễ trước và phát huy hiệu quả.

“Các tổ tuần tra bằng mô tô luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp sự cố hoặc dẫn đường cho phương tiện có trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp. Qua các kỳ nghỉ lễ trước đây, lực lượng tuần tra cơ động đã hỗ trợ nhiều trường hợp đến bệnh viện kịp thời, bảo đảm an toàn”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thông tin