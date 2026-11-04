Giá điện sinh hoạt 5 bậc: 94% khách hàng sẽ được giảm tiền điện, gồm những ai?

(VTC News) -

Theo cơ cấu mới áp dụng từ 1/11, giá điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc: Bậc 1 (0-100 kWh) có giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 (101-200 kWh) là 2.289 đồng/kWh; bậc 3 (201-400 kWh) là 2.894 đồng/kWh; bậc 4 (401-700 kWh) là 3.456 đồng/kWh và bậc 5 (từ 701 kWh trở lên) là 3.844 đồng/kWh.

Chi tiết biểu giá điện 5 bậc.

Trong khi đó, biểu giá cũ theo Quyết định 1279 ngày 9/5/2025 chia điện sinh hoạt thành 6 bậc, với giá thấp nhất 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên và cao nhất 3.460 đồng/kWh đối với phần điện sử dụng trên 400 kWh.

Như vậy, giá điện cao nhất trong biểu giá mới tăng 384 đồng/kWh so với biểu giá cũ. Tuy nhiên, ngưỡng áp dụng mức giá này cũng được nâng từ trên 400 kWh lên trên 700 kWh.

Do đó, tác động đến hóa đơn tiền điện sẽ khác nhau tùy theo sản lượng tiêu thụ của từng hộ gia đình.

Chi tiết tiền điện giảm với từng nhóm khách hàng. (Nguồn: EVN)

Theo tính toán, hộ sử dụng 100 kWh/tháng phải trả khoảng 190.100 đồng theo biểu giá mới, chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 11.600 đồng so với trước. Những hộ sử dụng 200 kWh/tháng phải trả khoảng 419.000 đồng, giảm khoảng 20.700 đồng so với mức 439.700 đồng của biểu giá cũ.

Với mức tiêu thụ 400 kWh/tháng, hóa đơn tiền điện giảm từ 1.074.500 đồng xuống khoảng 997.800 đồng, tương ứng giảm 76.700 đồng. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng cũng được hưởng mức giảm, với hóa đơn từ 2.458.500 đồng xuống còn 2.419.000 đồng.

Tuy nhiên, với những hộ tiêu thụ điện nhiều hơn thì tình hình có thể đảo chiều. Cụ thể, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng phải trả khoảng 3.188.800 đồng theo biểu giá mới, cao hơn khoảng 37.300 đồng so với cách tính cũ.

Như vậy, với cách tính mới, những hộ sử dụng điện ít hơn từ 100 đến 900 kWh/tháng sẽ giảm được tiền điện. Mức giảm cao nhất là 77.900 đồng, dành cho hộ sử dụng 700 kWh/tháng và mức giảm thấp nhất là 1.100 đồng, dành cho hộ dùng 900 kWh/tháng.

Ngược lại, những hộ sử dụng từ 1.000 kWh/tháng trở lên thì phải trả tiền điện hằng tháng nhiều hơn, với mức tăng cao nhất lên tới 421.300 đồng, dành cho hộ dùng từ 2.000 kWh. Các mức tính toán trên chưa bao gồm VAT.

Tập đoàn EVN cũng cho rằng, khi tính cả tác động giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân thì khoảng 98,23% hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng được giảm tiền điện. Trước đó, giá điện bình quân đã được điều chỉnh giảm 2%, xuống 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Từ ngày 1/11, biểu giá điện sinh hoạt chính thức chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc, giúp 94% khách hàng có cơ hội giảm hóa đơn điện hằng tháng. (Ảnh minh họa)

Khuyến khích người dân dùng điện tiết kiệm

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa nhận định, việc rút biểu giá từ 6 bậc xuống 5 bậc phù hợp hơn với tình hình tiêu dùng điện hiện nay, đồng thời giúp người dân dễ theo dõi và tính toán hóa đơn. 2 bậc thấp nhất của biểu giá cũ được gộp thành bậc 1 mới, với ngưỡng tiêu thụ 0-100 kWh. Các bậc tiếp theo được sắp xếp lại, mở rộng khoảng cách giữa các ngưỡng tiêu thụ.

Việc nới rộng khoảng cách giữa giá điện thấp nhất và cao nhất cũng tạo thêm động lực để các hộ gia đình cân nhắc mức tiêu thụ, tránh lãng phí điện năng.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng cho rằng việc chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc có thể tạo ra tác động khác nhau tùy theo mức tiêu thụ điện của từng hộ.

“Những hộ sử dụng ít điện, đặc biệt là các gia đình có mức tiêu thụ thấp, có thể được hưởng lợi nhờ khoảng sử dụng điện ở các bậc giá thấp được mở rộng. Ngược lại, những hộ tiêu thụ nhiều điện cần tính toán kỹ hơn bởi cơ chế giá lũy tiến khiến đơn giá tăng theo sản lượng sử dụng”, ông Lạng nói.

Theo chuyên gia, cách tính này không chỉ nhằm phân bổ chi phí mà còn có ý nghĩa điều tiết tiêu dùng, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện cao có thể cân nhắc thay thế thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng bằng thiết bị tiết kiệm điện hoặc nghiên cứu đầu tư hệ thống năng lượng tái tạo phù hợp.

“Về lâu dài, việc điều chỉnh biểu giá điện cũng có thể tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các thiết bị tiết kiệm năng lượng, đồng thời mở ra cơ hội cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và những nguồn năng lượng mới”, ông Lạng nhận định.

Doanh thu của EVN giảm khoảng hơn 1.500 tỷ đồng/tháng

Theo ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân dự kiến khiến doanh thu của tập đoàn giảm khoảng hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Trong đó, nhóm khách hàng sản xuất có mức giảm doanh thu lớn nhất, khoảng 578,15 tỷ đồng/tháng. Tiếp đến là nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, giảm 433,02 tỷ đồng/tháng; nhóm khách hàng sinh hoạt giảm 424,13 tỷ đồng/tháng.

Riêng nhóm khách hàng lưu trú du lịch khiến doanh thu EVN giảm khoảng 342,63 tỷ đồng/tháng. Các nhóm hành chính sự nghiệp và khách hàng bán buôn lần lượt giảm 47,04 tỷ đồng và 49,54 tỷ đồng mỗi tháng.

Như vậy, nếu duy trì mức giảm trong 5 tháng, từ tháng 11/2026 đến hết tháng 3/2027, doanh thu EVN dự kiến hụt tổng cộng hơn 7.500 tỷ đồng.

Tuy vậy, ông Phước cho biết EVN đã rà soát phương án giá bán lẻ điện bình quân quý III, đồng thời tính toán tiết giảm tối đa chi phí theo Nghị định 72 và các quy định liên quan để đề xuất điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1/11. “EVN vẫn phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao”, ông Phước nói.

Lãnh đạo EVN cũng thừa nhận nhu cầu vốn đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên từ nay đến năm 2030 rất lớn. Khó khăn hiện nay là huy động vốn vay để triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện, đặc biệt là các dự án điện và lưới truyền tải.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới, EVN đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài nhằm thu xếp nguồn vốn.

Bên cạnh áp lực vốn, ông Phước cho biết diễn biến thời tiết El Nino đang phức tạp, trong khi giá nhiên liệu có xu hướng tăng cao. EVN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tính toán, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.